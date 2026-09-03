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وادي دجلة يعلن رسميًا افتتاح المرحلة الثانية من نادي طنطا في سبتمبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وادي دجلة يعلن رسميًا افتتاح المرحلة الثانية من نادي طنطا في سبتمبر 2026

وادي دجلة
وادي دجلة
عبدالله هشام

أعلنت أندية وادى دجلة رسميًا عن افتتاح المرحلة الثانية من فرعها بمدينة طنطا، والتي تبدأ في استقبال الأعضاء خلال الشهر الحالي، في إطار خطتها لمواصلة تطوير فروعها وتوسيع نطاق المنشآت والخدمات الرياضية والترفيهية التي توفرها لأعضائها. 

وتضم المرحلة الجديدة عددًا من المرافق التي تتيح ممارسة مجموعة متنوعة من الرياضات والأنشطة، وتلبي احتياجات أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم واهتماماتهم.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود أندية وادى دجلة في تطوير حضورها بمدينة طنطا، من خلال إضافة إمكانات جديدة إلى الفرع وتوفير خيارات أوسع أمام الأعضاء لممارسة الرياضة والاستفادة من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية. كما تعكس المرحلة الثانية توجه النادي نحو بناء تجربة متكاملة تجمع بين تنوع الأنشطة وتوافر المنشآت المتخصصة داخل موقع واحد.

وتشمل المرحلة الثانية  4 ملاعب للتنس، وملعبين لكرة السلة، وملعبين للكرة الطائرة، وملعبًا لكرة القدم بنظام 11 لاعبًا، إلى جانب منطقة متكاملة للياقة البدنية ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال. وتوفر هذه المنشآت مساحات مجهزة لممارسة الرياضات الفردية والجماعية، إلى جانب أنشطة تناسب مختلف أفراد الأسرة. كما تستعد أندية وادى دجلة لإطلاق المرحلة الثالثة من فرع طنطا، على أن يتم الإعلان عن موعد افتتاحها قريبًا، في إطار مواصلة أعمال التطوير والتوسع بالفرع.

وبهذه المناسبة، ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لوادى دجلة، إن افتتاح المرحلة الثانية من فرع طنطا يعكس اهتمام أندية وادى دجلة بمواصلة الاستثمار في تطوير منشآتها وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء، مشيرًا إلى أن إضافة هذه المرافق تمنح الأعضاء فرصًا أكبر لاختيار الرياضات والأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم.

وأضاف أن تطوير الفروع يمثل جزءًا أساسيًا من توجه أندية وادى دجلة لتقديم تجربة رياضية واجتماعية متكاملة، موضحًا أن المرحلة الجديدة في طنطا صُممت لتوفير بيئة تشجع على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة، وتتيح للأطفال والشباب والكبار الاستفادة من مجموعة متنوعة من الأنشطة داخل النادي.

ومن خلال المنشآت الجديدة، تعمل أندية وادى دجلة على توسيع التجارب المتاحة لأعضاء فرع طنطا، سواء من خلال الرياضات الجماعية مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم، أو الرياضات الفردية مثل التنس، إلى جانب اللياقة البدنية والأنشطة المخصصة للأطفال. ويسهم هذا التنوع في توفير خيارات تتناسب مع اختلاف الأعمار والاهتمامات داخل الأسرة الواحدة.

ويمثل افتتاح المرحلة الثانية إضافة جديدة إلى منظومة أندية وادى دجلة في طنطا، ويعزز من نطاق الخدمات المتاحة للأعضاء داخل الفرع، مع مواصلة النادي تطوير منشآته بما يتناسب مع تطلعات أعضائه واحتياجاتهم. وتأتي هذه الجهود ضمن توجه أندية وادى دجلة لتوفير بيئة رياضية واجتماعية تساعد على ممارسة الرياضة وتشجع الأعضاء وأسرهم على المشاركة في الأنشطة المتنوعة والاستفادة من الخدمات التي يقدمها النادي.

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