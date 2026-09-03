حرامي التفويلة.. ضبط المتهم بتزويد سيارته بالوقود والفرار هاربا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى عامل بمحطة وقود في الإسماعيلية من قائد سيارة ملاكي، اتهمه بتزويد سيارته بالوقود ثم الفرار دون سداد قيمته.

الأمن يفحص الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ناشر الفيديو، وتبين أنه عامل بمحطة وقود، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير. وبسؤاله، أفاد بتضرره من قائد سيارة ملاكي، موضحًا أنه في 5 أغسطس الماضي قام بتزويد سيارته بالوقود من المحطة محل عمله، ثم غادر المكان دون دفع قيمة الوقود.

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو وضبطها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في البلاغ.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.