لم يراع حرمة المسجد.. القبض على المتهم بسرقة صنابير المياه بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة صنابير المياة من داخل أحد المساجد.

فحص الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة إبتاى البارود) ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها.

مواجهة المتهم بالسرقة

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 31 / أغسطس المنقضى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.