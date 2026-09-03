رقصت بملابس خادشة.. كواليس القبض على صانعة محتوى بالمنصورة

أمرت النيابة العامة، بحبس صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الظهور بملابس خادشة للحياء والقيام بحركات راقصة بما يتنافى مع القيم المجتمعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كواليس القبض على صانعة المحتوى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الظهور بملابس خادشة للحياء والقيام بحركات راقصة بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وجاءت الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة المحتوى، وتبين قيامها بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطها محل الاتهام.

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هدفها من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.