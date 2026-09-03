سيدة تغسل 10 ملايين جنيه من نشاطها الإجرامى .. الداخلية تكشف التفاصيل

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية) .

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة

بـ (10) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.









