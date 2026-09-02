قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة وبكين تتفقان على زيادة المنتجات المصرية في السوق الصينية
الصين تؤكد إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر
ضحايا العدوان.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73470 شهيدا
21 بندا.. تفاصيل البيان المشترك بين مصر والصين بعد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني
من السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة.. مصر والصين تفتحان أبواب تعاون صناعي واسع
إبادة مستمرة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,470
ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة
شي يدعو الصين ومصر إلى مواجهة الأحادية و«أعمال التنمر»
نص البيان المشترك بين مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر
وكالة "شينخوا": الرئيس الصيني يدعو لرفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط
تتخطى الـ 40%..افتتاح معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الطماطم لـ 20 جنيه للكيلو .. وارتفاع البطاطس .. أسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في الأسواق
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 تحركات متباينة في الأسواق، مع تراجع أسعار عدد من الأصناف الأساسية، في مقدمتها الطماطم والبصل، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، لتتغير تكلفة عدد من الخضروات التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي.

وسجل سعر كيلو الطماطم تراجعًا بقيمة 2.94 جنيه، ليصل متوسط سعرها إلى 20.13 جنيه، كما انخفض سعر كيلو البصل بنحو 0.17 جنيه ليسجل 14.45 جنيه، في المقابل ارتفع سعر كيلو البطاطس بقيمة 1.62 جنيه ليصل إلى 22.72 جنيه.

ولم تقتصر تحركات الأسعار على الأصناف الأساسية، حيث شهدت الأسواق انخفاضات ملحوظة في أسعار ورق العنب والبامية والكوسة والليمون البلدي، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا الخضراء والقرنبيط والباذنجان الأبيض وغيرها من الخضروات.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم 20.13 جنيه، بتراجع 2.94 جنيه.

سجل سعر كيلو الليمون البلدي 42.17 جنيه، بانخفاض 0.75 جنيه.

سجل سعر كيلو البامية 54.35 جنيه، بتراجع 3.34 جنيه.

سجل سعر كيلو ورق العنب البناتي 87.50 جنيه، بانخفاض 9.90 جنيه.

سجل سعر كيلو اللفت 8.75 جنيه، بتراجع 0.26 جنيه.

سجل سعر كيلو الكوسة 27.81 جنيه، بانخفاض 1.57 جنيه.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي 24.87 جنيه، بتراجع 0.24 جنيه.

سجل سعر كيلو الخيار الصوب 21.25 جنيه، بانخفاض 0.72 جنيه.

سجل سعر كيلو الخبيزة 10.32 جنيه، بتراجع 0.61 جنيه.

سجل سعر كيلو الجزر الأصفر 23.61 جنيه، بانخفاض طفيف قدره 0.01 جنيه.

سجل سعر البنجر الواحدة 4.24 جنيه، بتراجع 0.38 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي 14.12 جنيه، بانخفاض 1.37 جنيه.

سجل سعر كيلو البصل 14.45 جنيه، بتراجع 0.17 جنيه.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو البطاطس 22.72 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

سجل سعر كيلو الملوخية 18.15 جنيه، بارتفاع 0.83 جنيه.

سجل سعر الكرنب 37.60 جنيه، بزيادة 0.54 جنيه.

سجل سعر كيلو القلقاس 27.17 جنيه، بارتفاع 1.08 جنيه.

سجل سعر القرنبيط 29.58 جنيه، بزيادة 2.59 جنيه.

الخضروات

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي 25.50 جنيه، بارتفاع 0.72 جنيه.

سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 41.96 جنيه، بزيادة 6.72 جنيه.

سجل سعر كيلو السبانخ 21.74 جنيه، بارتفاع 0.45 جنيه.

سجل سعر الخس 22.33 جنيه، بزيادة 3.32 جنيه.

سجل سعر كيلو الجزر الأصفر بالعرش 16.11 جنيه، بارتفاع 0.33 جنيه.

سجل سعر كيلو البنجر 22.82 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطا 17.04 جنيه، بارتفاع 1.32 جنيه.

سجل سعر البصل الأخضر 388.64 جنيه لكل 100 رابطة، بزيادة 22.24 جنيه.

سجل سعر كيلو باذنجان عروس 19.82 جنيه، بارتفاع 1.20 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض 19.88 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضار والفاكهة اليوم أسعار الخضروات في الأسواق اليوم سعر كيلو الطماطم اليوم سعر كيلو البصل اليوم سعر كيلو البطاطس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

أسعار العملات الأجنبية في مصر

اليورو يتخطى 59 جنيها.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

مطار الغردقة الدولي

مصر تقترب من طرح المطارات.. استراتيجية شاملة لـ «الطيران المدني» وجاهزية لكافة السيناريوهات

ترشيحاتنا

جانب من توقيع البروتوكول

بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات وتحديث الصناعة لدعم الشركات المصدرة

جانب من اللقاء

وزيرا “ التضامن الاجتماعي” و " التخطيط" يناقشان سبل تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

خسارة تتجاوز 16 ريالًا.. ماذا حدث لأسعار الذهب في السعودية اليوم؟!

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد