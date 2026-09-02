تراجع الطماطم لـ 20 جنيه للكيلو .. وارتفاع البطاطس .. أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 تحركات متباينة في الأسواق، مع تراجع أسعار عدد من الأصناف الأساسية، في مقدمتها الطماطم والبصل، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، لتتغير تكلفة عدد من الخضروات التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي.

وسجل سعر كيلو الطماطم تراجعًا بقيمة 2.94 جنيه، ليصل متوسط سعرها إلى 20.13 جنيه، كما انخفض سعر كيلو البصل بنحو 0.17 جنيه ليسجل 14.45 جنيه، في المقابل ارتفع سعر كيلو البطاطس بقيمة 1.62 جنيه ليصل إلى 22.72 جنيه.

ولم تقتصر تحركات الأسعار على الأصناف الأساسية، حيث شهدت الأسواق انخفاضات ملحوظة في أسعار ورق العنب والبامية والكوسة والليمون البلدي، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا الخضراء والقرنبيط والباذنجان الأبيض وغيرها من الخضروات.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم 20.13 جنيه، بتراجع 2.94 جنيه.

سجل سعر كيلو الليمون البلدي 42.17 جنيه، بانخفاض 0.75 جنيه.

سجل سعر كيلو البامية 54.35 جنيه، بتراجع 3.34 جنيه.

سجل سعر كيلو ورق العنب البناتي 87.50 جنيه، بانخفاض 9.90 جنيه.

سجل سعر كيلو اللفت 8.75 جنيه، بتراجع 0.26 جنيه.

سجل سعر كيلو الكوسة 27.81 جنيه، بانخفاض 1.57 جنيه.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي 24.87 جنيه، بتراجع 0.24 جنيه.

سجل سعر كيلو الخيار الصوب 21.25 جنيه، بانخفاض 0.72 جنيه.

سجل سعر كيلو الخبيزة 10.32 جنيه، بتراجع 0.61 جنيه.

سجل سعر كيلو الجزر الأصفر 23.61 جنيه، بانخفاض طفيف قدره 0.01 جنيه.

سجل سعر البنجر الواحدة 4.24 جنيه، بتراجع 0.38 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي 14.12 جنيه، بانخفاض 1.37 جنيه.

سجل سعر كيلو البصل 14.45 جنيه، بتراجع 0.17 جنيه.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو البطاطس 22.72 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

سجل سعر كيلو الملوخية 18.15 جنيه، بارتفاع 0.83 جنيه.

سجل سعر الكرنب 37.60 جنيه، بزيادة 0.54 جنيه.

سجل سعر كيلو القلقاس 27.17 جنيه، بارتفاع 1.08 جنيه.

سجل سعر القرنبيط 29.58 جنيه، بزيادة 2.59 جنيه.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي 25.50 جنيه، بارتفاع 0.72 جنيه.

سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 41.96 جنيه، بزيادة 6.72 جنيه.

سجل سعر كيلو السبانخ 21.74 جنيه، بارتفاع 0.45 جنيه.

سجل سعر الخس 22.33 جنيه، بزيادة 3.32 جنيه.

سجل سعر كيلو الجزر الأصفر بالعرش 16.11 جنيه، بارتفاع 0.33 جنيه.

سجل سعر كيلو البنجر 22.82 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطا 17.04 جنيه، بارتفاع 1.32 جنيه.

سجل سعر البصل الأخضر 388.64 جنيه لكل 100 رابطة، بزيادة 22.24 جنيه.

سجل سعر كيلو باذنجان عروس 19.82 جنيه، بارتفاع 1.20 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض 19.88 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.