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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. الملوخية تتراجع 7 جنيهات والبامية ترتفع

الخضروات
الخضروات
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم السبت 29 أغسطس 2026، مع تراجع أسعار عدد كبير من الأصناف الأساسية التي يحرص المواطنون على شرائها يوميًا، وفي مقدمتها الطماطم والبطاطس والبصل والملوخية والفلفل.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار بعض الأصناف، أبرزها البامية والخيار واللفت، وسط استمرار التغيرات اليومية في أسعار الخضروات وفقًا لمستويات العرض والطلب وحركة الأسواق.

أسعار الخضروات المنخفضة اليوم

تراجعت أسعار عدد من الخضروات الأساسية خلال تعاملات اليوم، وجاءت أبرز الانخفاضات كالتالي:

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 14.02 جنيه، بانخفاض قدره 4.80 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 16.12 جنيه، متراجعًا بنحو 4.78 جنيه.

وسجل متوسط سعر كيلو البصل نحو 11.60 جنيه، بانخفاض قدره 2.44 جنيه.

أما الملوخية فسجل متوسط سعر الكيلو نحو 9.58 جنيه، متراجعًا بنحو 7 جنيهات، لتسجل أكبر انخفاض بين الأصناف الواردة.

كما سجل متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 25.28 جنيه، بانخفاض قدره 0.34 جنيه.

تراجع أسعار الفلفل والفاصوليا

واصلت أسعار عدد من أنواع الفلفل تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي نحو 16.90 جنيه، بانخفاض قدره 6.21 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كيلو الفلفل الحامي نحو 16.83 جنيه، متراجعًا بنحو 7.62 جنيه.

كما انخفض متوسط سعر كيلو الفاصوليا الخضراء إلى نحو 26.57 جنيه، بتراجع قدره 6.47 جنيه.

انخفاض أسعار الباذنجان

شهدت أسعار الباذنجان تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر كيلو الباذنجان العروس نحو 11.45 جنيه، بانخفاض قدره 6.38 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي نحو 10.99 جنيه، متراجعًا بنحو 3.70 جنيه.

كما سجل متوسط سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 11.28 جنيه، بانخفاض قدره 6.09 جنيه.

أسعار القلقاس والقرنبيط

سجل متوسط سعر كيلو القلقاس نحو 20.81 جنيه، بانخفاض قدره 4.40 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر وحدة القرنبيط نحو 21.02 جنيه، متراجعًا بنحو 4.60 جنيه.

خضروات ارتفعت أسعارها

على الجانب الآخر، شهدت بعض الأصناف ارتفاعًا في أسعارها خلال تعاملات اليوم، وجاءت أبرزها البامية والخيار واللفت.

وسجل متوسط سعر كيلو البامية نحو 59.75 جنيه، بزيادة قدرها 3.20 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الخيار الصوب نحو 22.78 جنيه، مرتفعًا بنحو 1.07 جنيه.

كما سجل متوسط سعر كيلو اللفت نحو 9.11 جنيه، بزيادة قدرها 0.27 جنيه.

حركة أسعار الخضروات بالأسواق

تعكس تحركات أسعار الخضروات اليوم تفاوتًا واضحًا بين الأصناف، مع استمرار تغير الأسعار في الأسواق المحلية وفقًا لحركة المعروض والطلب، إلى جانب اختلاف جودة المنتجات ومواسم الحصاد.

الخضروات اسعار الخضروات الطماطم

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