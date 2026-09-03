7 خطوات للحصول على الموافقة البيئية عبر منظومة IDEIA الرقمية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة "IDEIA" ( https://ideia.moenv.gov.eg/ ) كإحدى منظومات التحول الرقمي لجهاز شئون البيئة ، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث إجراءات تقييم التأثير البيئي، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع دورة الحصول على الموافقات البيئية بما يدعم الاستثمار الأخضر، وتعزيز الشفافية والحوكمة، دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وأشارت منال عوض إلى أن المنظومة الرقمية تتيح للمستثمرين والاستشاريين إدارة ومتابعة مختلف مراحل الطلبات إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب والدراسات والمستندات وسداد الرسوم، مرورًا بالمراجعة الفنية والاستيفاءات، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية، بما يقلل الوقت والجهد، ويحد من الإجراءات الورقية والزيارات غير الضرورية، ويوفر للمستخدم رؤية واضحة لمراحل دراسة طلبه والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة تتضمن مرونة تصنيف المشروعات وتخصيص البيانات والصلاحيات وإتاحة تصنيفات متعددة للمشروعات، بحيث يكون لكل تصنيف بيانات ومتطلبات خاصة، مع تحديد المستندات والبيانات المطلوبة وفقًا لتصنيف المشروع، بالإضافة إلى تخصيص صلاحيات تقديم الطلبات بحسب نوع المستخدم والتصنيف؛ حيث يصنف المستثمر إلى الفئتين (أ) و(ب)، بينما يصنف الاستشاري إلى الفئتين (ب) محدد و(ج)، في حين يخصص لشركات المحمول تصنيف (ب) لمشروعات المحمول، فضلًا عن إتاحة مرونة في منح بعض المستخدمين صلاحيات التعامل مع تصنيفات محددة، بما يضمن تنظيم الإجراءات ورفع كفاءة إدارة المشروعات وفقًا لطبيعة كل فئة.

*وفيما يلي خطوات وطريقة استخدام المستثمر لمنظومة "IDEIA"* والتي تعمل من خلال دورة عمل رقمية متكاملة، تتيح للمستثمر أو الاستشاري متابعة طلبه خطوة بخطوة، وفق المسار التالي:

*أولاً* : التسجيل وإنشاء الطلب، حيث يبدأ المستخدم بإنشاء حساب على المنظومة وتسجيل الدخول، ثم اختيار الخدمة وإنشاء طلب جديد، وإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع.

*ثانياً* : إدخال بيانات المشروع وإرفاق المستندات ، حيث يقوم مقدم الطلب باستكمال بيانات المشروع، بما في ذلك موقعه الجغرافي، وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة المشروع ونوعه، مع إمكانية استكمال البيانات وسداد الرسوم إلكترونيًا.

*ثالثا*: فحص الطلب والتحقق من استيفائه، حيث تقوم المنظومة بمراجعة مدى اكتمال البيانات والمرفقات والتأكد من استيفاء المتطلبات المحددة لنوع المشروع، تمهيدًا لانتقال الطلب إلى مراحل المراجعة المختصة.

*رابعا* : المراجعة الإدارية والفنية ، ويتم خلالها انتقال الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة ثم إلى المراجعة الفنية داخل جهاز شئون البيئة، مع إمكانية إحالته إلى اللجان الفنية المتخصصة والخبراء، بحسب طبيعة المشروع ومتطلباته.

*خامساً*: الاستفسارات والاستيفاءات والمعاينات،في حالة وجود ملاحظات أو بيانات ومستندات تحتاج إلى استكمال، يتم إخطار مقدم الطلب إلكترونيًا، ليتمكن من الرد ورفع الاستيفاءات المطلوبة ومتابعة موقفها. كما تتيح المنظومة، عند الحاجة، تنظيم وتوثيق المعاينات الميدانية، وتسجيل نتائجها وإرفاق الصور والتقارير والمستندات إلكترونيًا.

*سادسا* : إعداد ومراجعة الموافقة البيئية، بعد استيفاء المتطلبات، تنتقل المعاملة إلى مرحلة إعداد ومراجعة الموافقة البيئية، بما يشمل مراجعة الشروط والالتزامات البيئية، وتسجيل الملاحظات والتعديلات والاعتمادات اللازمة وفقًا للمسار المختص.

*سابعا* : إصدار الموافقة والمتابعة الرقمية ، عقب استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد، يتم إصدار الموافقة البيئية النهائية وربطها إلكترونيًا بملف المشروع، مع إتاحة متابعة حالة الطلب ومراحله المختلفة من خلال المنظومة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة توفر لوحات معلومات وتقارير فنية وإدارية تساعد على متابعة الطلبات والمراجعات واللجان والمعاينات والموافقات، وقياس مستويات الأداء والالتزام بالمدد الزمنية، بالإضافة إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقق من اكتمال البيانات، وتحليل الدراسات والمعلومات، ودعم أعمال المراجعة وإعداد المسودات والتحليلات الذكية، دون أن يحل ذلك محل القرار الفني للمتخصصين ، مشيرة إلي أنه بذلك توفر منظومة "IDEIA" للمستثمر رحلة رقمية واضحة ومتكاملة، تبدأ من مكانه ودون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية، وتمتد عبر مختلف مراحل فحص ومراجعة الطلب، وصولًا إلى الموافقة البيئية، بما يدعم سرعة الإنجاز والشفافية ودقة المتابعة، ويعزز جهود الدولة في تهيئة مناخ أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار الأخضر.

ويمكن للمستثمرين والاستشاريين التسجيل وتقديم طلبات الموافقات البيئية ومتابعة موقفها والاستفادة من خدمات منظومة "IDEIA" من خلال البوابة الرقمية لمنظومة IDEIA لتقييم التأثير البيئي: https://ideia.moenv.gov.eg/ .. "قدم طلبك.. تابع موقفك.. واستكمل إجراءاتك إلكترونيًا حتى الحصول على موافقتك البيئية".