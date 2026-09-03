وزارة الخارجية تواصل جهودها للإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة السواحل الصومالية

تواصل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج جهودها واتصالاتها المكثفة للعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن إحدى السفن قبالة السواحل الصومالية، وضمان سلامتهم وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لهم لحين انتهاء الأزمة وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ويتابع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصورة مباشرة تطورات الموقف، ووجه بمواصلة التحرك المكثف على كافة المسارات وبذل كافة الجهود لضمان سلامة المواطنين المصريين وسرعة الإفراج عنهم.

وتُجرى حالياً اتصالات مكثفة مع السلطات الصومالية واليمنية المختصة لمتابعة تطورات الموقف والدفع نحو سرعة الإفراج عن البحارة، فضلاً عن الاطمئنان على أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية والظروف المعيشية الملائمة لهم. كما يجرى التواصل مع الشركة المالكة للسفينة لضمان سرعة الإفراج عن المواطنين المصريين وحثها على الاضطلاع بمسئوليتها وفقاً للقانون الدولي. وتواصل وزارة الخارجية التواصل الدوري مع أسر البحارة لإطلاعهم على مستجدات الموقف والجهود المبذولة لحين الافراج عنهم.