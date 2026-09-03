محمد مكاوي يرد على جدل خطوبته من الإعلامية هند فاروق: «لا خيانة ولا ظلم في القصة»

علّق صانع المحتوى محمد مكاوي عن صمته، للرد على الانتقادات التي طالتَه عقب إعلانه خطوبته من الإعلامية هند فاروق، نافيًا ما تردّد بشأن وجود خيانة أو تعرض أي طرف للظلم.

وكتب محمد مكاوي عبر حسابه الشخصي على انستجرام: “اتنين عملوا حلال ربنا، وقرأو فاتحة واتخطبوا وهيتجوزوا، واتنين كانوا متجوزين بحلال ربنا وانفصلوا بالحلال من أكتر من سنتين”.

واحتفل الفنان وصانع المحتوى محمد مكاوي بخطوبته على الإعلامية هند مدحت فاروق، وسط أجواء عائلية جمعت أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، فيما شارك محمد مكاوي، الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

وكانت قد كشفت الإعلامية هند مدحت عن ارتداء الحجاب رسميا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مؤكدة أنها جاءت بعد رحلة طويلة من التفكير والصراع الداخلي، ودعوات الأهل والمحبين.