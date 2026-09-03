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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ورشة حكي واستعراض لسيرة نجيب محفوظ من خلال مقتنياته بمتحف نجيب محفوظ

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
أحمد البهى

في إطار فعاليات «عام نجيب محفوظ» التي يشهدها متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، تقام في الثامنة مساء السبت المقبل، ورشة حكي بعنوان «نجمة محفوظ: حكايات محفوظ والجمالية»، تقدمها الحكاءة ومؤسسة فرقة «مساحة الحكي» مي عبد السلام، بالتعاون بين المتحف ومدرسة «خزانة للتراث».

وتتناول الورشة عددًا من الشخصيات والأماكن التي ارتبطت بعالم نجيب محفوظ الأدبي، حيث تقول مي عبد السلام: «في هذه الورشة سنقابل أفرادًا عاشوا معنا في خيالنا من خلال حكايات الأديب الكبير نجيب محفوظ، مثل عباس الحلو وجليلة الطرابيشي، ونذهب لأماكن تحيا في ذاكرتنا مثل محل العطار بائع البسبوسة، ونعيش قصة حب كمال عبد الجواد فوق السطح».

وتسبق الورشة زيارة للمتحف والتجول بين مقتنياته، مع شرح يقدمه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف على متحف نجيب محفوظ، وأحد المتخصصين في سيرة صاحب «الثلاثية»، يربط خلالها بين سيرته وإبداعاته والمقتنيات المعروضة بالمتحف.

وتأتي الفعالية ضمن برنامج «عام نجيب محفوظ» الذي دشنه المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة مرور عشرين عامًا على رحيل الأديب العالمي، وتعد الفعالية الرابعة منذ انطلاق البرنامج، بعد افتتاح معرض توثيقي بعنوان «نجيب محفوظ من محاولة الاغتيال إلى الرحيل.. قراءة في الصحف المصرية»، وعرض الفيلم التسجيلي «قاهرة نجيب محفوظ»، وقراءة في روايته «حكايات حارتنا» ضمن نادي سيرة الكتاب، إحدى مبادرات «سيرة القاهرة» التي أسسها عبد العظيم فهمي.

عام نجيب محفوظ نجيب محفوظ متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ

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