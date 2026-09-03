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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمينة خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير

أمينة خليل
أمينة خليل
سارة عبد الله

شاركت الفنانة أمينة خليل صورا جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت أمينة خليل الانظار بلوك كاجوال صيفي على الرمال، في جلسة تصوير مميزة.

ولاقت إطلالتها تفاعلاً واسعاً من جمهورها ومتابعيها الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها.

آخر أعمالها

تواصل الفنانة أمينة خليل نشاطها الفني المكثف، حيث أعلنت مؤخراً عن انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل "الأمير" الشديد الضخامة، والذي تشارك في بطولته أمام الفنان أحمد عز ومن إخراج ستيفن هوبكنز. كما حققت نجاحاً درامياً كبيراً ببطولة مسلسل "لام شمسية"، إلى جانب مشاركتها السينمائية في فيلم "إكس مراتي" وفيلم "شقو".

انستجرام أمينة خليل صور أمينة خليل

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