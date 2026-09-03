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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل داخل مصنع للأحذية بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل أحد مصانع تصنيع الأحذية والشنط بمنطقة الحرش التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.


وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق داخل المصنع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ونجحت في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المنشآت والمناطق المجاورة.


وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد بموقع الحريق، للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، فيما تجرى المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وأسفر الحريق، وفق المعلومات الأولية، عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة، وتم التعامل معهم من جانب فرق الإسعاف، ونقل عدد منهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية

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