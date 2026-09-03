الرئيس السيسي: نرفض بشكل قاطع أي أعمال أحادية الجانب على مجرى نهر النيل

أكد الرئيس السيسي على الأهمية الحيوية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي وقضية أمن قومي.

وشدد الرئيس السيسي خلال حديثه مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية

كما شدد الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع لأي أعمال أحادية الجانب على مجرى نهر النيل وضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر.

وتوافق الرئيس السيسي وتاياني على أهمية التنسيق المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة مع التأكيد على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دولها.

ونوة الرئيس السيسي وتاياني على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية وعلى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.