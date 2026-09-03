تعرّف على القيمة التسويقية لـ الأهلي وسموحة قبل لقاء اليوم

يستعد فريق الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وتختلف القيمة التسوقية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره سموحة حيث تبلغ القيمة التسوقية لـ مباراة الأهلي وسموحة،42.13 مليون يورو .

وتبلغ القيمة التسوقية لفريق الأهلي 36.78 مليون يورو بينما تبلغ قيمة فريق سموحة 5.35 مليون يورو.

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وتُذاع مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثالثة من الدوري المصري عبر قناة أون سبورت.