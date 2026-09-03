قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رئيس أمريكي حي يظهر على عُملة منذ قرن .. طرح دولار يحمل صورة ترامب
الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة
هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية
قبل انطلاق الجولة الخامسة .. ترتيب جدول الدوري السعودي
الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات وتضبط مخدرات بقيمة 128 مليون جنيه
وزارة الخارجية تواصل جهودها للإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة السواحل الصومالية
نيوزويك: الرئيس "شي" يعزز زعامة الصين كقائد لكتلة مناهضة لواشنطن
التنمية المحلية والبيئة تطلق حواراً مجتمعياً لصياغة قرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة في مصر
شوبير يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي أمام سموحة
الإيكونوميست: مراكز البيانات تتحوّل إلى واحدة من أبرز القضايا السياسية في أمريكا
بدفع من الصناعة وقناة السويس.. الحكومة تعلن قفزة في معدلات النمو الاقتصادي
عن عمر ناهز 92 عاماً .. وفاة أيقونة حركة تحرير المرأة في أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرّف على القيمة التسويقية لـ الأهلي وسموحة قبل لقاء اليوم

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يستعد فريق الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وتختلف  القيمة التسوقية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره سموحة حيث تبلغ القيمة التسوقية لـ مباراة الأهلي وسموحة،42.13 مليون يورو .

وتبلغ القيمة التسوقية لفريق الأهلي 36.78 مليون يورو بينما تبلغ قيمة فريق سموحة 5.35 مليون يورو.

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري. 

وتُذاع مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثالثة من الدوري المصري عبر قناة أون سبورت.

الاهلي سموحة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

ترشيحاتنا

دعوى قضائية جماعية

دون علمهم.. دعوى قضائية تتهم ميتا بانتهاك خصوصية ملايين المارة فما القصة؟

سيارة لكزس NX موديل 2027 الجديدة

لكزس NX موديل 2027 تظهر لأول مرة

نظام التشغيل المرتقب OriginOS 7

بشرى لعشاق Vivo.. تغييرات جذرية وتحديثات بصرية ثورية |إليك التفاصيل

بالصور

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

المزيد