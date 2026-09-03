مورينيو: لا يوجد كلمات لوصف ميسي وكرة القدم ستفتقده

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد عن اعتزال ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والأرجنتين مؤكدا على عدم وجود كلمات لوصف جودته وأدائه.

وقال مورينيو في تصريحات: الحديث عن ميسي أمر معقد، لا يوجد الكثير مما يمكن إضافته، ولا توجد كلمات قادرة على وصف جودته كلاعب.

وواصل: حتى في كأس العالم الأخيرة، عندما وصل إليها وهو في الثامنة والثلاثين أو التاسعة والثلاثين تقريبًا، كان المستوى الذي رأيناه منه مذهلًا إنه من أولئك اللاعبين الذين ستفتقدهم عندما يرحلون.

وأردف: علينا أن نشاهد بعض مباريات الدوري الأمريكي، وهو أمر لا أحبه كثيرًا، لكن علينا مشاهدة بعضها للاستمتاع بسنواته الأخيرة أو مواسمه، لا أعرف كم ستستمر.

وأضاف: علينا أن نشاهده، لأنه واحد من أولئك اللاعبين الذين، كما قلت في المؤتمر الصحفي السابق، تفتقدهم دائمًا، دائمًا.

واختتم مدرب ريال مدريد تصريحاته قائلا: وهذا اللاعب تحديدًا، في جيلنا وخلال العقدين الأخيرين تقريبًا، أصبحنا جميعًا نعرف جيدًا ماذا يعني.