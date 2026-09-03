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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث خطط «هيكا داتا» وتحالف أمريكي لإنشاء مركز إقليمي للبيانات والذكاء الاصطناعي في مصر

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

استقبل المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد شركة «هيكا داتا» المتخصصة في تطوير مراكز البيانات، وتحالف أمريكي من مطوري صناعة مراكز البيانات، برئاسة أحمد الحفني، رئيس مجلس إدارة شركة هيكا داتا، حيث تم خلال اللقاء بحث خطط الشركة لإقامة منطقة متكاملة لمراكز البيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي في مصر، والاستفادة من المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لمراكز البيانات والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.

حضر اللقاء المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.

تناول اللقاء فرص التعاون لإقامة  المشروع،  بما يعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة، وشبكات ألياف ضوئية، وكابلات بحرية تربط مصر بمختلف مناطق العالم، إلى جانب ما تتمتع به من قاعدة متنامية من الكفاءات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الاجتماع؛ أكد المهندس رأفت هندي أن مصر حريصة على الانفتاح على الشراكات الدولية مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في صناعة مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات؛ مؤكدا أن الدولة ترحب بالاستثمارات النوعية التي تسهم في نقل وتوطين أحدث التقنيات، وتدعم بناء منظومة متكاملة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي تخدم مصر والأسواق الإقليمية والدولية؛ مضيفا أن التوسع في هذه الصناعة يمثل أحد مسارات تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية.
واشار إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض احتياجات متزايدة على البنية التحتية الرقمية، وفي مقدمتها مراكز البيانات ذات القدرات المتقدمة، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير منظومة متكاملة قادرة على استيعاب هذا النمو وتوفير البيئة الملائمة للتوسع في الخدمات الرقمية المتقدمة، بما يعزز قدراتها في استضافة ومعالجة البيانات وخدمة الشركات والمؤسسات في مصر والمنطقة.

ومن جانبه، استعرض وفد شركة «هيكا داتا» والتحالف الأمريكي رؤيته لتنفيذ المشروع، وأهمية السوق المصرية باعتبارها أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية والمضي قدمًا في استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لإقامة المشروع.
وناقش اللقاء التصور المبدئي للمشروع وحجمه ومراحل تنفيذه، وما يمكن أن يتيحه من فرص استثمارية وتكنولوجية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دوره في دعم نمو قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في مصر والمنطقة، إلى جانب بحث آليات تهيئة البيئة الداعمة للمشروع وتيسير الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما استعرض اللقاء جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتهيئة البيئة المحفزة للتوسع في صناعة مراكز البيانات، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، ومحورًا أساسيًا للتوسع في تطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية
وتطرق اللقاء إلى أهمية التكامل بين البنية التحتية الرقمية ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، بما يضمن استمرارية وكفاءة التشغيل، خاصة في ظل النمو المتسارع عالميًا في الطلب على خدمات مراكز البيانات نتيجة التوسع الكبير في استخدام الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وزير اتصال اتصالات

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