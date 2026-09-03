محافظ المنيا: تحرير 2493 محضرًا ورصد ملاحظات لتحسين الخدمات خلال أغسطس

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحرير 2493 محضرًا خلال شهر أغسطس، في ضوء نتائج أعمال لجنتي حماية المستهلك والمتابعة الميدانية، برئاسة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وسرعة تلافي الملاحظات التي يتم رصدها ميدانيًا.

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وشدد محافظ المنيا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتصدي لمخالفات نقص الأوزان والسلع مجهولة المصدر والتلاعب بالأسعار، وسرعة تلافي ملاحظات لجان المتابعة، خاصة ما يتعلق بالغياب ونقص الكوادر والأدوية والأجهزة وتأخر المعاملات، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومخلفات المباني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، عقد نائب محافظ المنيا، اجتماعًا مع أعضاء لجنتي حماية المستهلك والمتابعة الميدانية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية، حيث استعرض نتائج الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 1531 محضرًا بالمخابز والإنتاج التمويني، و447 محضرًا بالأسواق وضبط الأسعار والسلع، و291 محضرًا في مجالات الصحة العامة والطب البيطري، و186 مخالفة بالمحال العامة والتراخيص والتنظيم، إلى جانب 38 مخالفة متنوعة. كما تم ضبط كميات من السلع والأغذية غير الصالحة ومجهولة المصدر، ومواد بترولية وأسمدة مدعمة، من بينها 450 لتر سولار، و200 لتر بنزين، و8 أطنان من أسمدة اليوريا، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال المتابعة الميدانية، رصدت اللجان 104 حالات غياب بالوحدات الصحية والمحلية و138 معاملة متأخرة، إلى جانب عدد من الملاحظات بمراكز ديرمواس وملوي والمنيا وأبوقرقاص ومطاي وبني مزار، خاصة في مجالات النظافة والإشغالات والمباني وتراخيص المحال التجارية، مع متابعة أداء قطاعات الصحة والتعليم والتموين والتضامن والزراعة والطب البيطري والشباب والرياضة والمراكز التكنولوجية.

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، من خلال مركز السيطرة على الأرقام 0862342200 و0862320001، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم 01100585052، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر تطبيق «حماية المستهلك»، بما يسهم في سرعة الاستجابة للشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.

