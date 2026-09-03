الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات قوية لضم ألفا توريه نجم ميتز الفرنسي

يستعد نادي الأهلي السعودي للتعاقد مع ألفا توريه لاعب وسط نادي ميتز الفرنسي مواليد 2006، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري فإن النادي السعودي بدأ التحرك سريعا نحو اللاعب السنغالي الشاب في إطار المحاولات لتعزيز خط الوسط بلاعب مميز من الدوري الفرنسي.

وأضاف البلجيكي أن المناقشات بين مسؤولي الأهلي وميتز مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال توريه بشكل نهائي، وسط رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة مع الأهلي في الدوري السعودي.

ولعب توريه ميتز في 30 مباراة بالدوري الفرنسي بالموسم الماضي، حيث شارك أساسيا في 16 لقاء، وصنع هدفاً، وسجل أرقام مميزة في الجانب الدفاعي، أبرزها كسب 99 ثنائية وافتكاك 40 كرة، إضافة إلى صناعة 11 فرصة وتقديم 13 تمريرة طويلة صحيحة.