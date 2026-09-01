تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

أعلن مارينو بوسيتش، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، التشكيل الأساسي للاعبيه استعدادًا لمواجهة الهلال، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة الهلال والأهلي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة.

تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال في دوري روشن

وجاء تشكيل الأهلي أمام الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: محمد بكر، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، زكريا هوساوي.

خط الوسط: فالنتين أتانجانا، إدوارد سبيرتسيان، زياد الجهني.

خط الهجوم: ترينكاو، إيفان توني، فراس البريكان.