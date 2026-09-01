أول مواجهة بين صلاح ومصطفى محمد في الدوري التركي

يستعد فريق كونيا سبور بقيادة مصطفى محمد لمواجهة طرابزون سبور بقيادة محمد صلاح في الجولة الخامسة من الدوري التركي .

وتنطلق المباراة يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 في تمام الساعه 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

وفي سياق متصل أعلن نادي طرابزون سبور التركي، اليوم الثلاثاء، رحيل المدير الفني فاتح تِكّه عن تدريب الفريق، بعد التوصل إلى اتفاق متبادل بين الطرفين لإنهاء مهمته.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن القرار جاء عقب اجتماع جمع فاتح تِكّه مع نائب رئيس النادي سيركان كيليتش، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن وضع الفريق خلال الفترة الحالية ومستقبله، قبل الاتفاق على إنهاء العلاقة بالتراضي، مع التأكيد على وضع مصلحة طرابزون سبور في المقام الأول.

ووجه النادي التركي الشكر إلى فاتح تِكّه على ما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية، والتي امتدت لنحو 18 شهرًا، مشيرًا إلى مساهمته في تطوير عدد من اللاعبين وتحقيق مكاسب رياضية واقتصادية مهمة للفريق.