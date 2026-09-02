محافظ المنيا يلتقي أهالي بني مزار خلال جولته الميدانية ويوجه بفحص مطالبهم

حرص اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز بني مزار، على عقد لقاء مفتوح مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يمثل ركيزة أساسية للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين والتعامل معها وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من المواطنين، الذين عرضوا مجموعة من المطالب والاحتياجات في عدد من القطاعات،

ووجّه الجهات التنفيذية المعنية بسرعة فحصها ودراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع متابعة ما يتم اتخاذه من خطوات لضمان تحقيق الاستجابة المطلوبة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن طلبات المواطنين واحتياجاتهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة التعامل معها بكل جدية وسرعة، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات المطروحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تستهدف متابعة مستوى الخدمات على الطبيعة، والتعرف على احتياجات الأهالي، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات والوقوف على مستوى أداء الأجهزة التنفيذية، بما يضمن سرعة التدخل واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والجهات الخدمية بضرورة استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى والمطالب، مع تكثيف المرور الميداني ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة، مؤكدًا أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح الأداء التنفيذي.

وأعرب أهالي بني مزار عن تقديرهم لحرص محافظ المنيا على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين أن اللقاءات الميدانية تسهم في نقل احتياجات المواطنين بصورة مباشرة إلى المسؤولين، وتدعم سرعة التعامل مع المشكلات المطروحة.

حضر اللقاء النائب طاهر فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، والنائب الدكتور حمادة حلبي، عضو مجلس النواب، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار.

