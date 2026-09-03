شوبير يكشف خطة عموتة لتدوير حراس الأهلي بين المباريات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، في التعامل مع ثلاثي حراسة المرمى.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «كنت قولتلك إن لما يكون في حد عنده فرصة إنه يروح للمنتخب، عموتة هيديله فرصة إنه يلعب ويبقى متواجد، وده شيء جميل وهذا الأمر يحسب للمدرب».

وأضاف: «بالنسبة لحراسة المرمى في النادي الأهلي، حسب ما أنا فاهم إنه المفروض النهارده المرشح مصطفى يلعب، والشناوي هيلعب في المباراتين القادمتين أمام المقاولون وأبو قير للأسمدة».

وتابع: «أما حمزة علاء هيخليه يشارك في مباريات الرابطة، وده أمر جميل جدًا يحسب لعموتة إنه يلاعب الـ3 حراس اللي معاه».