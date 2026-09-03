محافظ أسيوط: إزالة 50 حالة تعد واسترداد 3470 مترا مربعا

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 50 حالة تعدي ومخالفة واسترداد 3470 متر مربع من المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة، خلال أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، التي انطلقت في 29 أغسطس الجاري، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي تعديات أو مخالفات وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكبرة التي نفذتها الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية، أسفرت عن إزالة 36 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة لجهات الموارد المائية والري، بإجمالي مساحة بلغت 3020 متر مربع من المباني، إلى جانب إزالة حالتي تعدي في المهد على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، بمساحة 450 متر مربع، فضلًا عن إزالة 9 حالات متغيرات مكانية بإجمالي مساحة 978 متر مربع من المباني وقيراطين و6 أسهم زراعية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، بالتوازي مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية للمواقع التي تمت إزالة التعديات منها، لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف من الموجة، والحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية.

وشدد محافظ أسيوط على التعامل الفوري والحاسم مع جميع صور التعديات ومخالفات البناء، وعدم السماح بعودة أي مخالفات بعد إزالتها، مع إعطاء الأولوية للتعديات التي يتم رصدها في المهد والتعامل معها فورًا قبل تفاقمها، موجهًا بتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأكد استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ30 بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتعديات، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

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ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أهمية التعاون مع الأجهزة التنفيذية في حماية مقدرات الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات من خلال الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية على الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، لاتخاذ الإجراءات القانونية والفورية حيال البلاغات الواردة.