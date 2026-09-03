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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد ضبطهما في حالة تلبس.. تجديد حبس ندى الكامل ورابر شهير في قضية المخدرات

ندى الكامل
ندى الكامل
محمد شراط

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الخميس، حبس ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ومطرب راب 15 يوما على ذمة التحقيق.

حبس المتهمين 

قرّرت جهات التحقيق حبس ندى كامل ومطرب الراب الشهير بكردي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما مواد مخدرة.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب الراب حسين. ع، الشهير بـ«كردي»، برفقة ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بمنطقة مدينة نصر، على خلفية حيازتهما مواد مخدرة.

تفاصيل ضبط المتهمين 
وكشفت التحريات الأولية أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين، وبحوزتهما نحو 100 جرام من مخدر الهايدرو و10 جرامات من مخدر الكوكايين.

التحفظ على المضبوطات
وعقب ضبطهما، جرى اقتياد «كردي» وندى الكامل إلى قسم الشرطة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق المختصة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد طبيعة حيازتهما للمواد المخدرة.

ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي أخبار الحوادث مطرب راب مطرب راب شهير

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