ضمن 8 قوافل بمحافظات الصعيد.. «أبو العينين» تشارك في قافلة «إيد واحدة» بسوهاج

شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، اليوم الخميس، في القافلة الشاملة لمبادرة «إيد واحدة» بقرية بناويط التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المتنوعة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وجاءت مشاركة المؤسسة بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارتها، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، في إطار مشاركتها في ثماني قوافل شاملة تستهدف ثماني محافظات في صعيد مصر.

وقدمت مؤسسة أبو العينين خلال قافلة سوهاج كراتين المواد الغذائية، والحقائب المدرسية، والكراسي المتحركة، وحلوى المولد النبوي الشريف، إلى جانب الهدايا والألعاب المخصصة للأطفال.

وشهدت مدرسة بناويط الابتدائية المشتركة اصطفاف المساعدات والسلع الغذائية، فيما استقبلت مدرسة بناويط الثانوية المشتركة الأهالي للاستفادة من العيادات الطبية

وتشارك مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي في القوافل الثماني التي تجوب محافظات صعيد مصر، بآلاف الكراتين وأطنان من المواد الغذائية والسلع الأساسية، إلى جانب الكراسي الطبية المتحركة، والأدوية، والحقائب المدرسية، ولعب الأطفال.

كما قامت المؤسسة بتجهيز علب حلوى المولد النبوي الشريف، لإدخال الفرحة إلى قلوب الأسر والأطفال وشارك مئات المتطوعين في تجهيز المساعدات ونقلها وتنظيم توزيعها، ضمن جهود المؤسسة الممتدة منذ أكثر من 45 عامًا في العمل الاجتماعي والإنساني.

وتواصل مؤسسة أبو العينين مشاركتها في القوافل المتبقية من مبادرة «إيد واحدة»، دعمًا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع الصعيد.

