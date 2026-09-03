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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا بشارة يترأس القداس الإلهي في ختام مؤتمر الكهنة المتزوجين وأسرهم

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة
ميرنا رزق

برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، اختتمت، اليوم، أعمال المؤتمر السنوي للكهنة المتزوجين، وأسرهم، والتي نظمته اللجنة الأسقفية للتكوين الدائم للكهنة، بقيادة نيافة الأنبا بشارة جودة، أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

أقيمت فعاليات المؤتمر تحت شعار "نسير معًا نحو المسيح"، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية، حيث بدأ اليوم الختامي للمؤتمر بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها نيافة الأنبا بشارة.

تلا ذلك، محاضرة ألقاها الأب كيرلس تامر، وكيل دير السيدة العذراء سيدة البشارة للأقباط الكاثوليك، بالإسكندرية بعنوان "الكنيسة البيتية".

جاءت هذه المحاضرة، انطلاقًا من وثيقة قداسة البابا لاون الرابع عشر "الإنسانية الرائعة"، حيث دار اللقاء حول "الصلاة القلبية البيتية والكنسية".

كذلك، تضمنت المحاضرة حوارًا مفتوحًا مع الآباء الكهنة، وأسرهم. وانتهت فعاليات المؤتمر بالصلاة الختامية.

الأنبا إبراهيم إسحق الأنبا بشارة جودة الكاثوليك القداس

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