رئيس صحة النواب: الاستثمار في تدريب العنصر البشري والأطباء هو الضمانة الأساسية لكفاءة المنظومة الصحية

ثَمَّن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، التوجيهات القرارات الحاسمة الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه لمتابعة موقف المستشفيات التعليمية والتدريبية لطلاب كليات الطب بالجامعات الخاصة، بمشاركة وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور شريف باشا في تصريحات له أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء تُعد استجابة سريعة وتوافقاً تاماً مع التوصيات والرؤى التي سبق وأن طرحتها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال مناقشاتها لهذا الملف الهام على مدار الأشهر الماضية، حيث دعت اللجنة بوضوح إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن عدم الإخلال بمعايير تدريب الأطباء، وفي الوقت ذاته تحمي حقوق الطلاب الحاليين.

ووجه رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس النواب، وإتاحة بدائل عملية وواقعية للجامعات التي لم تستكمل إنشاء مستشفياتها التعليمية، من خلال إبرام بروتوكولات تعاون لشغل وتطوير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة واستخدامها كمنصات تدريبية وتعليمية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة: «إن تدريب الطبيب هو الأصل والأساس في العملية الطبية، فالقدرة البشرية من أطباء وتمريض هي التحدي الحقيقي للقطاع الصحي. فالطبيب غير المدرب يمثل خطورة بالغة، وتوفير البيئة التدريبية المعيارية الموحدة هو السيل الوحيد للحفاظ على السمعة العالمية التاريخية للطبيب المصري، وضمان تقديم خدمة صحية آمنة ولائقة للمواطنين».

وأوضح شريف باشا أن مقترح إتاحة المستشفيات الحكومية وتطويرها بحق انتفاع أو مشاركة لصالح تدريب طلاب الجامعات الخاصة يمثل حلاً عبقرياً يحقق فائدة مزدوجة؛ حيث يساهم في رفع كفاءة وتطوير مستشفيات وزارة الصحة وتحديث بنيتها التحتية، ويحل في الوقت ذاته أزمة التدريب العملي لطلاب الكليات القائمة.

واختتم رئيس لجنة الصحة بيانه بالتأكيد على دعم المجلس الكامل للخطوات التنظيمية والقانونية التي تتخذها الحكومة لضمان التزام كافة الجامعات بالمعايير المقررة، مشدداً على أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها إعداد وتبني استراتيجية تدريب موحدة للأطباء في مصر تنطبق على كافة الخريجين من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بوجه عام.