قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة
هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية
قبل انطلاق الجولة الخامسة .. ترتيب جدول الدوري السعودي
الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات وتضبط مخدرات بقيمة 128 مليون جنيه
وزارة الخارجية تواصل جهودها للإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة السواحل الصومالية
نيوزويك: الرئيس "شي" يعزز زعامة الصين كقائد لكتلة مناهضة لواشنطن
التنمية المحلية والبيئة تطلق حواراً مجتمعياً لصياغة قرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة في مصر
شوبير يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي أمام سموحة
الإيكونوميست: مراكز البيانات تتحوّل إلى واحدة من أبرز القضايا السياسية في أمريكا
بدفع من الصناعة وقناة السويس.. الحكومة تعلن قفزة في معدلات النمو الاقتصادي
عن عمر ناهز 92 عاماً .. وفاة أيقونة حركة تحرير المرأة في أمريكا
تعرّف على القيمة التسويقية لـ الأهلي وسموحة قبل لقاء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس صحة النواب: الاستثمار في تدريب العنصر البشري والأطباء هو الضمانة الأساسية لكفاءة المنظومة الصحية

الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
فريدة محمد

ثَمَّن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، التوجيهات القرارات الحاسمة الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه لمتابعة موقف المستشفيات التعليمية والتدريبية لطلاب كليات الطب بالجامعات الخاصة، بمشاركة وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور شريف باشا في تصريحات له أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء تُعد استجابة سريعة وتوافقاً تاماً مع التوصيات والرؤى التي سبق وأن طرحتها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال مناقشاتها لهذا الملف الهام على مدار الأشهر الماضية، حيث دعت اللجنة بوضوح إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن عدم الإخلال بمعايير تدريب الأطباء، وفي الوقت ذاته تحمي حقوق الطلاب الحاليين.

ووجه رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس النواب، وإتاحة بدائل عملية وواقعية للجامعات التي لم تستكمل إنشاء مستشفياتها التعليمية، من خلال إبرام بروتوكولات تعاون لشغل وتطوير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة واستخدامها كمنصات تدريبية وتعليمية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة: «إن تدريب الطبيب هو الأصل والأساس في العملية الطبية، فالقدرة البشرية من أطباء وتمريض هي التحدي الحقيقي للقطاع الصحي. فالطبيب غير المدرب يمثل خطورة بالغة، وتوفير البيئة التدريبية المعيارية الموحدة هو السيل الوحيد للحفاظ على السمعة العالمية التاريخية للطبيب المصري، وضمان تقديم خدمة صحية آمنة ولائقة للمواطنين».

وأوضح شريف باشا أن مقترح إتاحة المستشفيات الحكومية وتطويرها بحق انتفاع أو مشاركة لصالح تدريب طلاب الجامعات الخاصة يمثل حلاً عبقرياً يحقق فائدة مزدوجة؛ حيث يساهم في رفع كفاءة وتطوير مستشفيات وزارة الصحة وتحديث بنيتها التحتية، ويحل في الوقت ذاته أزمة التدريب العملي لطلاب الكليات القائمة.

واختتم رئيس لجنة الصحة بيانه بالتأكيد على دعم المجلس الكامل للخطوات التنظيمية والقانونية التي تتخذها الحكومة لضمان التزام كافة الجامعات بالمعايير المقررة، مشدداً على أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها إعداد وتبني استراتيجية تدريب موحدة للأطباء في مصر تنطبق على كافة الخريجين من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بوجه عام.

الدكتور شريف باشا ئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كليات الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

ترشيحاتنا

الحسين عموتة

شوبير يكشف خطة عموتة لتدوير حراس الأهلي بين المباريات

حمزة عبدالكريم

والد حمزة عبدالكريم يكشف عن سر تألق نجله مع برشلونة

ألفا توريه نجم ميتز الفرنسي

الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات قوية لضم ألفا توريه نجم ميتز الفرنسي

بالصور

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

المزيد