وزيرة الإسكان تتابع نتائج لقاءات رؤساء المدن لبحث مطالب وشكاوي المواطنين

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج لقاءات عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة مع المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، والوقوف على احتياجاتهم الفعلية، ومتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها.

وذلك في إطار استراتيجية الوزارة بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم يمثلان أحد المحاور الرئيسية في منظومة العمل بالمدن الجديدة، باعتبار أن المواطن هو المستفيد الأول من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، موجهة رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالحرص على استمرار عقد اللقاءات مع المواطنين، وفتح قنوات مباشرة للحوار مع السكان، والتعامل الجاد والسريع مع ما يتم طرحه من مطالب وملاحظات.

كما وجهت المهندسة راندة المنشاوي بإعطاء الأولوية للمطالب المتعلقة بالمرافق والخدمات الأساسية والنظافة والصيانة والإنارة والمواصلات، وغيرها من الملفات التي تؤثر بصورة مباشرة في مستوى معيشة المواطنين، مع ضرورة التنسيق بين الإدارات المختصة وأجهزة المدن المختلفة لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المتابعة الميدانية والوجود المستمر لمسئولي أجهزة المدن بين المواطنين يمثلان عنصرًا أساسيًا للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمناطق والأحياء السكنية، ورصد أوجه القصور، والتعامل معها قبل تفاقمها، مؤكدة أن العمل على أرض الواقع هو الأساس في تقييم مستوى الخدمات وفاعلية الإجراءات المتخذة.

وفي هذا الإطار، تلقت الوزيرة تقريرًا بشأن نتائج عدد من اللقاءات التي عقدها رؤساء أجهزة مدن الشيخ زايد وقنا الجديدة والشروق مع السكان.

ففي مدينة الشيخ زايد عقد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية المدينة، لقاءً مفتوحًا مع سكان منطقة «بيت الوطن – مدخل 3»، وخلال اللقاء، استمع رئيس الجهاز إلى شكاوى ومطالب ومقترحات السكان بشأن عدد من الملفات الخدمية، حيث تم التوجيه بسرعة دراسة كافة المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة تنفيذ الحلول ميدانيًا.

وفي قنا الجديدة عقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية المدينة، اللقاء الشهري مع عدد من سكان المدينة، للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم ورصد احتياجات المناطق السكنية، ومناقشة الملاحظات المتعلقة بالخدمات والمرافق والعمل على وضع الحلول المناسبة لها وفقًا للإمكانات والضوابط المنظمة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجهاز إلى مطالب السكان ومقترحاتهم، كما استعرض رؤية الجهاز وخطته للتنمية والمشروعات الجاري تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وفي مدينة الشروق عقد المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز المدينة، لقاءً جماهيريًا مع سكان المنطقة التاسعة "عمارات"، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن الطرق والإنارة والكهرباء والزراعة والنظافة والصيانة والمواصلات، موجهًا الإدارات المختصة بسرعة فحص الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة تنفيذ الحلول ميدانيًا.

وأكد رئيس الجهاز استمرار خطط تطوير الطرق ورفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء والنظافة والصيانة وتحسين منظومة المواصلات، مع مواصلة العمل الميداني واللقاءات الجماهيرية بمختلف مناطق المدينة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون مع السكان بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة بالمدينة.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة استمرار هذه اللقاءات بصورة منتظمة، وتوثيق ما يتم طرحه خلالها من مطالب، وتحديد المسئوليات والإجراءات التنفيذية اللازمة، مع المتابعة الدورية لمعدلات الاستجابة، بما يضمن ألا تظل شكاوى المواطنين ومقترحاتهم مجرد مطالب مطروحة، وإنما تتحول إلى إجراءات وحلول ملموسة على أرض الواقع.