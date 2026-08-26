رئيس «صحة النواب» يُشيد برسائل الرئيس السيسي: رؤية حاسمة لحماية الأمن القومي

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الرسائل الحازمة والتوجيهات الصريحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس رؤية ثاقبة توازن بين صون الأمن القومي وتحسين جودة حياة المواطنين.



وأوضح "باشا" أن كلمة الرئيس وضعت الأطر المباشرة لعمل جميع مؤسسات الدولة، مشددًا على أن التمسك بأخلاق النبي الكريم والتفاني في العمل هما الركيزتان الأساسيتان لبناء الدولة الحديثة ومواجهة مختلف التحديات.

وعي الشعب حائط الصد الأول ضد أي تهديد خارجي



وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على الجاهزية القتالية التامة للقوات المسلحة المصرية للدفاع باقتدار عن مقدرات الوطن، يرسل الطمأنينة الكاملة في نفوس المصريين.



وأضاف د. شريف باشا أن المراهنة على وعي الشعب المصري وإدراكه لطبيعة الأزمات الإقليمية والدولية هي المراهنة الرابحة دائمًا، لافتًا إلى أن هذا الوعي يمثل الجدار المنيع في مواجهة الشائعات والفوضى التي تُروجها بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المناوئ للإضرار بالاستقرار الوطني.