بعد غياب سنوات.. حاتم فهمي يكشف سبب ابتعاده وعودته بألبوم «عامل قلبان»

كشف المطرب حاتم فهمي عن أسباب ابتعاده عن الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية، معلنًا عودته من جديد بألبوم غنائي يحمل اسم «عامل قلبان»، ليعود إلى المنافسة بعد غياب طويل منذ طرح آخر ألبوماته عام 2011.

وتحدث حاتم فهمي، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي، عن الفترة التي ابتعد فيها عن الغناء، موضحًا أن الأسرة وأبناءه كان لهم النصيب الأكبر من اهتمامه خلال تلك السنوات، مشيرًا إلى ابنه الأكبر مالك وابنته فيروز.

كما تطرق إلى التغيرات التي شهدتها الساحة الموسيقية مؤخرًا، مؤكدًا أن صناعة الأغنية أصبحت أكثر تنوعًا، مع ظهور أشكال موسيقية مختلفة يقدمها عدد كبير من المطربين وصناع الموسيقى.

واوضح أن بعض الأعمال الحالية تستلهم أجواءً وأشكالًا غنائية من الماضي، لكنها تقدمها من خلال توزيعات وموسيقى مختلفة تواكب العصر. وعن ظاهرة التريند، أشار حاتم فهمي إلى أن الأغاني الرائجة ليست جميعها على المستوى نفسه، موضحًا أن بعض الأعمال تصل إلى الجمهور بسبب جودتها، بينما تحقق أعمال أخرى انتشارًا واسعًا لأسباب مختلفة لا ترتبط بالضرورة بقيمتها الفنية.

أغاني حاتم فهمي

يذكر أن حاتم فهمى قد طرح أغنية "تفوت سنين" على "يوتيوب" منذ عدة سنوات ، وقد لاقت الأغنية رواجا بين مستمعيها من جميع الأجيال وتم مشاركتها بكثرة على جميع منصات التواصل الاجتماعى الأغنية من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع جبريال دومينيك، وتمت أعمال الميكس والماستر فى ستيرلنج ساوند ستوديو.



أغنية "تفوت سنين" من أغانى ألبوم حاتم فهمى، الجديد والذى تعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، ومنهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربينى وربيع السيوفى، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربينى، ويشارك حاتم بنفسه فى الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هانى يعقوب، وكريم عبدالوهاب، أحمد حسين ومينا، محمد عبد السلام، وليد شراقى، محمد رامى.