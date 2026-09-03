"غرام في الكرنك" يفتتح عروض ليالي الختام بإقبال جماهيري

انطلقت مساء الأربعاء ، الليلة الخامسة عشرة، من العرض الاستعراضي “غرام في الكرنك”، للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية بقيادة د. كريم راشد، في مستهل الأسبوع الخامس والأخير، من عروضه.

وشهد العرض إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث توافدت أعداد غفيرة من أهالي الإسكندرية والمصطافين لمتابعة العرض في أسبوعه الختامي، وتحولت أرجاء المسرح إلى لوحة فنية نابضة بالحياة والتراث الشعبي الاستعراضي.

*"غرام في الكرنك"* رؤية وإخراج الفنان تامر عبدالمنعم، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان وليد طه، ومدير الإنتاج أ. أمل حبيب. بطولة راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز.

الرؤية الموسيقية: المايسترو محمود صادق، الديكور: محمد جابر، الإضاءة: عز حلمي، الملابس: هبة جودة، الماكياج: إسلام عباس، مونتير وفيديو مابينج: عبدالرحمن غريب، هيئة الاخراج: هالة الصباح، محمد الهادي، هشام ابراهيم، مساعدي الإخراج: محمد عمر، أحمد مصطفى، مخرج منفذ: أحمد شعراوي.

ويُعرض "غرام في الكرنك" أيام الأربعاء والخميس، ويختتم عروضه مساء الجمعة المقبل على مسرح محمد عبدالوهاب.