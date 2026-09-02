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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية من شوارع باريس

ميرنا جميل
ميرنا جميل
يارا أمين

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور بإطلالة صيفية أنيقة خلال تواجدها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وسط تفاعل كبير من متابعيها.

أحدث ظهور لـ ميرنا جميل

ونشرت ميرنا جميل الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وظهرت خلالها وهي تستمتع بأجواء باريس، وعلقت قائلة: «لا أكتفي أبدا من اللوفر».

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: «حلاوة مفرطة»، و«أجمل واحدة»، و«جميلة الجميلات»، و«قمراية»، و«إيه الحلاوة دي»، و«الحلاوة والجمال».

آخر أعمال ميرنا جميل

وتشارك ميرنا جميل في بطولة فيلم «الكراش»، إلى جانب الفنانين أحمد داود، وشيرين رضا، ومريم الجندي، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول قصة حب تجمع بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعدما يلتقيان بالصدفة، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة، بينما يتناول العمل الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، ويطرح تساؤلًا حول قدرة الحب على تجاوز هذه الفوارق

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