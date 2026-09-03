قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تجري مسحا للمياه شرق تايوان وتؤكد أهميته للتخطيط وإدارة الموارد
تصل إلى 650 ألف جنيه.. أسعار الحج السياحي2027 وموعد التقديم
بيان يمني عاجل بعد استهداف الحوثي لمديريات الساحل الغربي بـ 14 صاروخا باليستيا
الطقس اليوم.. سحب متفرقة تغطي القاهرة الكبرى ونشاط رياح بأغلب الأنحاء
أكثر من 3 آلاف وفاة.. إيبولا يضرب الكونغو بقوة غير مسبوقة
موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
رسمياً .. بدء الدراسة لطلاب المدارس الدولية الأحد
استشهاد شاب وطفل خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير
لبنان يفكك شبكة لتهريب مقاتلين من سوريا.. أسلحة ومتفجرات بحوزة الموقوفين
عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك
أكاديمية صينية: زيارة الرئيس شي لمصر تضفي حيوية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين
وزير الدفاع الألماني: انتصار روسيا في أوكرانيا سيشجع أنظمة استبدادية على تحدي القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري يلتقي جمهوره في قطر فى أكتوبر المقبل

رامي صبري
رامي صبري

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل غنائي في قطر خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن سلسلة حفلاته المقرر أن يلتقي خلالها جمهوره في عدد من الدول العربية.

ويقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته التي حققت نجاحًا واسعًا، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد «القمر»، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

ويأتي الحفل ضمن النشاط الفني لرامي صبري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع طرح أعمال جديدة وحرصه على التواصل مع جمهوره من خلال الحفلات الغنائية في المنطقة العربية.

ألبوم «القمر» 13 

ويضم ألبوم «القمر» 13 أغنية متنوعة، استهلها رامي صبري بأغنية «بفرحك وإنت تزعلني» من كلمات حازم إكس، وألحانه، وتوزيع كولوبكس، تليها «اسمعيني» من كلمات غنيم، وألحان مدين، وتوزيع أحمد أمين، ثم «أنا مالي بيك» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، و«قصة حب» من كلمات رمضان محمد، وألحان علي شعبان، وتوزيع أسامة الهندي، و«لو تعرف» من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي، و«أيامي» من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد أمين.

كما يضم الألبوم أغنيات «القمر» من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري، وتوزيع فلسطيني وعمرو الخضري، و«يا بختي بيه» من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، و«فلّتة» من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع عادل حقي، و«لسه باقي عليك» من كلمات محمد عاطف، وألحان وتوزيع رامي صبري، إلى جانب «خليكي هنا» من كلمات عليم، وألحان مدين، وتوزيع عادل حقي، و«موسم الـSummer» من كلمات فلبينو، وألحان رامي صبري، وتوزيع كولوبكس، ويختتم الألبوم بأغنية «مش بنساك» من كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع أسامة الهندي.

ألبوم «القمر» 13 رامي صبري أغاني رامي صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

الدوري الممتاز| عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة

مشغولات ذهبية

عكس الاتجاه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد صدور البيانات الأمريكية

إدريس حامد، لاعب إي إس بورت الجيبوتي

هزمتهم منذ سنوات.. قائد بطل جيبوتي يتحدى الزمالك قبل موقعة أبطال إفريقيا|خاص

ترشيحاتنا

خالد الغندور

يتربى في عزك.. خالد الغندور يهنئ محمد صلاح بمولوده الجديد ليل

خوان بيزيرا

فاروق جعفر: رحيل خوان بيزيرا سيكون خطأ .. والزمالك لن يستطيع تعويض حسام عبدالمجيد

الزمالك

ناقد رياضي: الزمالك لن يكون مثل الإسماعيلي.. ولا يوجد موعد محدد لعودة بيزيرا

بالصور

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

نسخة منها.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

لأول مرة في تاريخها.. رنج روفر 2027 تدخل عصر الكهرباء بقوة 542 حصانا

رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية

البطاطا تحميك من أمراض عديدة.. تعرف عليها

البطاطا تحميك من أمراض عديدة
البطاطا تحميك من أمراض عديدة
البطاطا تحميك من أمراض عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد