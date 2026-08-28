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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري يحيي حفل غنائي في قطر .. قريبا

رامي صبري
رامي صبري
محمد سعيد

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في دولة قطر خلال الفترة المقبلة. 

ونشرت الشركة المنظمة لحفل رامي صبري، برومو الحفل عبر حسابها على انستجرام، متكتمة عن موعده. 

 

وكان رامي صبري قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد «القمر» عبر «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، ويضم 13 أغنية متنوعة، تعاون خلالها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينها «بفرحك وإنت تزعلني» و«اسمعيني».

ألبوم «القمر» 13 

ويضم ألبوم «القمر» 13 أغنية متنوعة، استهلها رامي صبري بأغنية «بفرحك وإنت تزعلني» من كلمات حازم إكس، وألحانه، وتوزيع كولوبكس، تليها «اسمعيني» من كلمات غنيم، وألحان مدين، وتوزيع أحمد أمين، ثم «أنا مالي بيك» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، و«قصة حب» من كلمات رمضان محمد، وألحان علي شعبان، وتوزيع أسامة الهندي، و«لو تعرف» من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي، و«أيامي» من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد أمين.

كما يضم الألبوم أغنيات «القمر» من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري، وتوزيع فلسطيني وعمرو الخضري، و«يا بختي بيه» من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، و«فلّتة» من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع عادل حقي، و«لسه باقي عليك» من كلمات محمد عاطف، وألحان وتوزيع رامي صبري، إلى جانب «خليكي هنا» من كلمات عليم، وألحان مدين، وتوزيع عادل حقي، و«موسم الـSummer» من كلمات فلبينو، وألحان رامي صبري، وتوزيع كولوبكس، ويختتم الألبوم بأغنية «مش بنساك» من كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع أسامة الهندي.

رامي صبري أغاني رامي صبري الفنان رامي صبري قطر

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