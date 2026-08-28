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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود الليثي ومصطفى كامل يحييان حفلة في الساحل الشمالي.. اليوم

بوستر حفل محمود الليثي ومصطفى كامل
بوستر حفل محمود الليثي ومصطفى كامل

يستعد الفنان محمود الليثي والفنان مصطفى كامل، لإحياء حفل غنائي على أحد شواطئ الساحل الشمالي عصر اليوم الجمعة، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

حفل محمود الليثي ومصطفى كامل 

حلقت طائرات شراعية تحمل صور مصطفى كامل ومحمود الليثي فوق شواطئ العلمين الجديدة اليوم الجمعة، إيذاناً بانطلاق حدث غنائي نهاري استثنائي.

ويمزج  الحفل لأول مرة بين أصالة الموال المصري وطاقة اللون الشعبي الحديث في مواجهة طربية موسيقية تبدأ مع شمس الظهيرة وتختتم مع غروب البحر.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة اليوم حدثاً فنياً نهارياً من 3:00 عصراً وحتى 7:00 مساءا، يجمع بين مصطفى كامل ومحمود الليثي.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً من مصر ومختلف الدول العربية، ليكون أحد أبرز الأحداث الغنائية النهارية هذا الصيف على الساحل الشمالي.

أغاني محمود الليثي 

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي دويتو غنائي جديد بعنوان من صغرنا مع بعضنا بالتعاون مع المطرب فتحي مصطفى كامل، في عمل يجمع بين الطابع الشعبي واللمسة العصرية، ليقدما من خلاله حالة فنية تعكس روح الصداقة والذكريات المشتركة.

أغنية من صغرنا مع بعضنا

الأغنية من كلمات إسلام فانتا، وتوزيع الخضري، حيث حرص فريق العمل على تقديم محتوى غنائي يحمل طابعًا إنسانيًا بسيطًا وقريبًا من الجمهور، مع إيقاع حيوي يتماشى مع طبيعة الأغنية.

ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين الليثي وفتحي مصطفى كامل، وسط توقعات بأن يحقق الدويتو انتشارًا واسعًا. 

ومن المتوقع أن تحظى من صغرنا مع بعضنا بتفاعل ملحوظ عبر مختلف منصات الاستماع، لما تحمله من مشاعر صادقة وكلمات تعبر عن الذكريات والعِشرة الطويلة، وهو ما يلامس شريحة كبيرة من الجمهور.

ويواصل محمود الليثي من خلال هذا العمل تعزيز حضوره في الأغنية الشعبية، بينما يسعى فتحي مصطفى كامل لتقديم تجارب فنية متنوعة تعكس تطوره الفني خلال الفترة الأخيرة.

محمود الليثي مصطفى كامل أغاني محمود الليثي أغاني مصطفى كامل الساحل الشمالي

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