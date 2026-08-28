شمس البارودي تفتح ألبوم الذكريات.. صورة نادرة مع ابنتها ناريمان

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة نادرة لها برفقة ابنتها ناريمان خلال فترة طفولتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسط تفاعل من متابعيها.

وظهرت شمس البارودي في الصورة برفقة ابنتها ناريمان، التي بدت في مرحلة الطفولة، وحرصت الفنانة المعتزلة على توجيه رسالة مؤثرة لها، داعية الله أن يحفظها ويحميها من كل سوء.

وكتبت شمس البارودي تعليقًا على الصورة: «نور عنيا بنوتي الغالية البكرية، يحميها ربي ويحفظها من عيون الحاسدين وكيد الكائدين وشر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، الله أكبر تبارك الله وما شاء الله، لا قوة إلا بالله».

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص شمس البارودي على مشاركة بعض ذكرياتها العائلية مع متابعيها، رغم ابتعادها عن الأضواء والأعمال الفنية منذ سنوات طويلة.

آخر أعمال شمس البارودي

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الساحة الفنية، وركزت على حياتها الخاصة والأسرية، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء للتعبير عن آرائها أو استعادة ذكرياتها القديمة.

رحيل حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وكان حسن يوسف قد تزوج من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، قبل اعتزالها الفن وتفرغها لحياتها الأسرية.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا بالغًا في حياتهما، خاصة أن رحيله سبق وفاة والده حسن يوسف بعام تقريبًا.