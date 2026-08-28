قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: عملية الإقصاء الاقتصادي جريمة دولية ضد الإنسانية
في خطبة الجمعة.. خطيب المسجد الحرام يبرز فضل العلماء وأمانة التربية
مصر تحتفي بذكرى المولد النبوي في احتفالات رسمية بالمحافظات.. صور
الكرملين: لا خطط لإجراء اتصال بين بوتين وترامب.. والعملية التفاوضية بشأن أوكرانيا مُعلّقة
صفقة بـ 2 مليار جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون
روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال أسبوع
طالبة عين شمس تحصد المركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية
مش عايزة تديهم فلوس.. القبض على شخصين تعديا على والدتهما بالضرب بالسيدة زينب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتحذر من أمواج 4 أمتار وشبورة كثيفة
من عائلة واحدة.. 4 شهداء فلسطينيين وإصابة آخر في غارات وإطلاق نار إسرائيلي بغزة
ربنا نجاهم من الموت ..إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة - طنطا" إثر السرعة الزائدة..صور
هيئة إدارة الكوارث في نيبال: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات إلى 538 شخصا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي تفتح ألبوم الذكريات.. صورة نادرة مع ابنتها ناريمان

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة نادرة لها برفقة ابنتها ناريمان خلال فترة طفولتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسط تفاعل من متابعيها.

وظهرت شمس البارودي في الصورة برفقة ابنتها ناريمان، التي بدت في مرحلة الطفولة، وحرصت الفنانة المعتزلة على توجيه رسالة مؤثرة لها، داعية الله أن يحفظها ويحميها من كل سوء.

وكتبت شمس البارودي تعليقًا على الصورة: «نور عنيا بنوتي الغالية البكرية، يحميها ربي ويحفظها من عيون الحاسدين وكيد الكائدين وشر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، الله أكبر تبارك الله وما شاء الله، لا قوة إلا بالله».

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص شمس البارودي على مشاركة بعض ذكرياتها العائلية مع متابعيها، رغم ابتعادها عن الأضواء والأعمال الفنية منذ سنوات طويلة.

آخر أعمال شمس البارودي

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الساحة الفنية، وركزت على حياتها الخاصة والأسرية، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء للتعبير عن آرائها أو استعادة ذكرياتها القديمة.

رحيل حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وكان حسن يوسف قد تزوج من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، قبل اعتزالها الفن وتفرغها لحياتها الأسرية.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا بالغًا في حياتهما، خاصة أن رحيله سبق وفاة والده حسن يوسف بعام تقريبًا.

آخر أعمال شمس البارودي شمس البارودي فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

الزمالك

على طريقة كهربا.. لماذا يؤجل الزمالك شكوى بيزيرا إلى الفيفا؟

ترشيحاتنا

شهر رمضان

متبقي كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2027 فلكياً في مصر| العد التنازلي لأول أيام الصيام

خلل مفاجئ في ماكينة الصراف الآلي

خلل فني يثير الجدل.. ماكينات الصراف الآلي تصرف أموالاً مضاعفة في بني سويف

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد الرسمي والحد الأدنى والكليات والمعاهد المتاحة

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد