الشامي يوجه رسالة لداليا مبارك بعد قرار الاعتزال.. ماذا قال؟

علق الفنان السوري الشامي على قرار اعتزال الفنانة داليا مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الشامي عبر الاستوري: “داليا مبارك موهبة عظيمة وصوت واحساس قليل ما سمعت متلهن وبعرف مجتمع مريض متعبك نفسيا بس نحنا كتير بنحبك ونتمنى تكوني بخير وناطرين رجعتك”.

وأعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك اعتزالها الفن نهائيًا، عبر خاصية "القصص" في حسابها الرسمي على إنستجرام.

أوضحت داليا أن آخر أعمالها الفنية سيكون مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" مع المتسابقين كارما ولمى وقيس، وأنها بعد ذلك ستعتزل العمل الفني بشكل رسمي. ووجهت الشكر لكل من دعمها منذ بداية مسيرتها الفنية وحتى الوقت الحالي.



وأشارت في رسالتها إلى أن مسيرتها الفنية أثرت بشكل كبير على صحتها النفسية والجسدية، معتذرة لكل من كان يراهن عليها فنيا، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بنفس المستوى الذي يتوقعه جمهورها.



وختمت داليا رسالتها بتوجيه كلمات مؤثرة لجمهورها، معبرة عن حزنها الشديد لإعلان هذا القرار، ومعتذرة عن عدم قدرتها على مواصلة المشوار الفني.