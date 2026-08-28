محمد ممدوح عن فقدانه الوزن: «خضعت لصيام المياه لمدة 17 يومًا»

كشف الفنان محمد ممدوح، الشهير بـ«تايسون»، عن إحدى التجارب التي ساهمت في فقدانه قدرًا كبيرًا من وزنه، مشيرًا إلى خضوعه لما يُعرف بـ«صيام المياه» لمدة 17 يومًا.



وأوضح محمد ممدوح، خلال استضافته في برنامج الإعلامي معتز الدمرداش، أنه اتبع هذه التجربة واكتفى خلالها بتناول المياه، قائلًا: «من ضمن الحاجات اللي خسستني أوي إني روحت عملت حاجة اسمها صيام المياه، قعدت 17 يوم بشرب مياه بس».



وححق محمد ممدوح نجاحا كبيرا عبر الفيلم القصير «32 ب مشاكل داخلية» وتدور أحداثه حول أب أرمل يجد نفسه في موقف غير متوقع بعد أن تُبلغه والدة إحدى زميلات ابنته بضرورة شراء حمالة صدر لها، ما يدفعه لخوض تجربة جديدة ومحرجة أثناء محاولته التعامل مع الأمر، في إطار إنساني يحمل أبعادًا اجتماعية وعائلية.



الفيلم من بطولة محمد ممدوح، وهنا شيحة، وأحمد داش، وجيسيكا حسام الدين، وجهاد حسام الدين، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد طاهر.