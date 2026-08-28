فيلم Everytime يمثل ألمانيا في سباق الأوسكار الـ99

اختارت ألمانيا فيلم «Everytime» لتمثيلها رسميًا في سباق جوائز الأوسكار الـ99، ضمن فئة أفضل فيلم دولي.



ويأتي اختيار الفيلم بعد فوزه بجائزة Un Certain Regard ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، ليواصل رحلته الدولية ويخوض المنافسة على واحدة من أبرز الجوائز السينمائية العالمية.



وتعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة القائمة المختصرة التي تضم 15 فيلمًا في 15 ديسمبر المقبل، على أن يتم الكشف عن الأفلام الخمسة المرشحة رسميًا للجائزة في 21 يناير 2027.



ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ99 يوم 14 مارس 2027، وسط منافسة مرتقبة بين أبرز الأعمال السينمائية العالمية.