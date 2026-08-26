قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأهباً لطرح وحدات الإيجار المنتهي بالتملك.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد العبور الجديدة
أهمها عدم التمثيل بجثث العدو.. شيخ الأزهر يكشف أبرز أخلاقيات الحروب في الإسلام
ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين
من ضمنهم مصفاة لوك أويل.. زيلنسكي يعلن استهداف 16 منشأة داخل روسيا خلال 24 ساعة
شيخ الأزهر: من رحمة شريعة الإسلام إقرارها حرمة قتال من لم تبلغهم الدعوة
السعودية وقطر تبحثان الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة
مغلق تمامًا.. «السياحة والمصايف» تحسم الجدل حول شاطئ كناري
فرنسا توقع رسميًا عقد مشاركتها في «إكسبو 2030 الرياض»
مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو.. هل تنتهي حرب أوكرانيا قريبا؟
حماس: مخططات الاحتلال الاستيطانية ستتحطم أمام صمود شعبنا وثباته
الجامعة العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في التجنيد والهجمات السيبرانية
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون نتنياهو على كبح عنف المستوطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قررت اعتزال الفن نهائيا.. من هي داليا مبارك

داليا مبارك
داليا مبارك
قاسم

أعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك اعتزالها الفن نهائيًا، عبر خاصية "القصص" في حسابها الرسمي على إنستجرام.
 

أوضحت داليا أن آخر أعمالها الفنية سيكون مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" مع المتسابقين كارما ولمى وقيس، وأنها بعد ذلك ستعتزل العمل الفني بشكل رسمي. ووجهت الشكر لكل من دعمها منذ بداية مسيرتها الفنية وحتى الوقت الحالي.
 

وأشارت في رسالتها إلى أن مسيرتها الفنية أثرت بشكل كبير على صحتها النفسية والجسدية، معتذرة لكل من كان يراهن عليها فنيا، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بنفس المستوى الذي يتوقعه جمهورها.
 

وختمت داليا رسالتها بتوجيه كلمات مؤثرة لجمهورها، معبرة عن حزنها الشديد لإعلان هذا القرار، ومعتذرة عن عدم قدرتها على مواصلة المشوار الفني.

ويأتي إعلان داليا مبارك اعتزال الفن بعد أشهرٍ من حديثها عن مرورها بمرحلة صعبة كادت تدفعها إلى الابتعاد عن المجال الفني، قبل أن تسهم مشاركتها في الموسم الرابع من برنامج "The Voice Kids" في استعادة جزء من شغفها بالفن.
 

وضمت لجنة تحكيم الموسم الرابع من البرنامج ثلاثة من نجوم الغناء في الوطن العربي، وهم داليا مبارك، الشامي، ورامي صبري، بينما قدمت البرنامج الإعلامية والفنانة أندريا طايع.

بدأت داليا مبارك مشوارها مع الفن عندما ظهرت موهبتها على خشبة المسرح المدرسي وهي في الرابعة عشرة من عمرها، من خلال مشاركتها في أوبريت "سند الخير"، لتواصل بعدها العمل على تنمية موهبتها ودراسة الموسيقى في دبي، قبل أن تتجه إلى الاحتراف وتفرض حضورها على الساحة الغنائية الخليجية والعربية.وشهد عام 2014 محطة فارقة في مسيرتها، بعدما طرحت أغنية "قلبت الطاولة" من ألحان فايز السعيد، وخلال السنوات التالية، واصلت داليا مبارك تحقيق النجاحات الفنية، وتعاونت مع عدد من أبرز الأسماء والشركات في صناعة الموسيقى.
 

داليا مبارك الفنانة داليا مبارك اعتزال داليا مبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ترشيحاتنا

ساعات هواوي GT 6

رسمياً.. لينوفو تكشف عن "Legion C700" للألعاب السحابية وموعد الإطلاق يقترب

روبوتات صينية تسبق أسرع رجل في التاريخ

ولا أغرب .. روبوتات صينية تسبق أسرع رجل في التاريخ

مواصفات هاتف OnePlus 16

بدون حواف تقريباً.. تسريبات تكشف عن شاشة OnePlus القادمة الخيالية

بالصور

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد