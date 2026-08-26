قررت اعتزال الفن نهائيا.. من هي داليا مبارك

أعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك اعتزالها الفن نهائيًا، عبر خاصية "القصص" في حسابها الرسمي على إنستجرام.



أوضحت داليا أن آخر أعمالها الفنية سيكون مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" مع المتسابقين كارما ولمى وقيس، وأنها بعد ذلك ستعتزل العمل الفني بشكل رسمي. ووجهت الشكر لكل من دعمها منذ بداية مسيرتها الفنية وحتى الوقت الحالي.



وأشارت في رسالتها إلى أن مسيرتها الفنية أثرت بشكل كبير على صحتها النفسية والجسدية، معتذرة لكل من كان يراهن عليها فنيا، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بنفس المستوى الذي يتوقعه جمهورها.



وختمت داليا رسالتها بتوجيه كلمات مؤثرة لجمهورها، معبرة عن حزنها الشديد لإعلان هذا القرار، ومعتذرة عن عدم قدرتها على مواصلة المشوار الفني.



ويأتي إعلان داليا مبارك اعتزال الفن بعد أشهرٍ من حديثها عن مرورها بمرحلة صعبة كادت تدفعها إلى الابتعاد عن المجال الفني، قبل أن تسهم مشاركتها في الموسم الرابع من برنامج "The Voice Kids" في استعادة جزء من شغفها بالفن.



وضمت لجنة تحكيم الموسم الرابع من البرنامج ثلاثة من نجوم الغناء في الوطن العربي، وهم داليا مبارك، الشامي، ورامي صبري، بينما قدمت البرنامج الإعلامية والفنانة أندريا طايع.



بدأت داليا مبارك مشوارها مع الفن عندما ظهرت موهبتها على خشبة المسرح المدرسي وهي في الرابعة عشرة من عمرها، من خلال مشاركتها في أوبريت "سند الخير"، لتواصل بعدها العمل على تنمية موهبتها ودراسة الموسيقى في دبي، قبل أن تتجه إلى الاحتراف وتفرض حضورها على الساحة الغنائية الخليجية والعربية.وشهد عام 2014 محطة فارقة في مسيرتها، بعدما طرحت أغنية "قلبت الطاولة" من ألحان فايز السعيد، وخلال السنوات التالية، واصلت داليا مبارك تحقيق النجاحات الفنية، وتعاونت مع عدد من أبرز الأسماء والشركات في صناعة الموسيقى.

