أمير رمسيس ينعى نبيل الشاذلي زوج ماريان خوري

نعى المخرج أمير رمسيس نبيل الشاذلي زوج المخرجة والمنتجة ماريان خوري، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، 28 أغسطس، مقدمًا خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل.



وكتب أمير رمسيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرًا عن حزنه لرحيل نبيل الشاذلي، ومتذكرًا لقاءاته به على مدار سنوات، قائلًا: «سنوات عديدة في 35 شامبليون.. لقاءات عابرة لم نرَ منه سوى وجه باسم، بهدوء دائمًا، صوت منخفض وسؤال من يهتم لمعرفة أحوالك حتى وإن كان يلتقيك للمرة الأولى.. وداعًا نبيل الشاذلي وخالص العزاء للأسرة».



وكانت المخرجة والمنتجة ماريان خوري قد أعلنت وفاة زوجها نبيل الشاذلي، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» رسالة نعي مؤثرة، قالت فيها: «ورحل رفيق دربي.. زوجي وأب أولادي نبيل الشاذلي».



وتُقام مراسم عزاء نبيل الشاذلي، يوم الاثنين المقبل بمسجد عمر مكرم، وذلك من الساعة السابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً.