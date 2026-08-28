قمم أوروبية مرتقبة.. 6 مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مجموعة من المواجهات القوية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أسفرت القرعة عن صدامات تجمع كبار القارة الأوروبية في مقدمتها ريال مدريد أمام إنتر ميلان وباريس سان جيرمان ضد برشلونة ومانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ.

وتحمل هذه المواجهات طابعا خاصا في ظل التاريخ الكبير للأندية المتنافسة والخبرات التي تمتلكها على المستوى القاري إلى جانب وجود عدد كبير من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ريال مدريد ضد إنتر ميلان.. قمة بطابع أوروبي

يستضيف ريال مدريد نظيره إنتر ميلان في واحدة من أبرز مباريات مرحلة الدوري في مواجهة تجمع فريقين يمتلكان تاريخا طويلا في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك الناديان سجلا حافلا في البطولة بعدما نجح كل منهما في التتويج باللقب عدة مرات وهو ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة ويجعلها واحدة من أبرز قمم المرحلة.

وتصب المواجهات الأخيرة في صالح ريال مدريد بعدما نجح الفريق الإسباني في تحقيق الفوز خلال 6 من آخر 7 لقاءات جمعته بإنتر ميلان.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة بشكل عام يتفوق ريال مدريد بـ10 انتصارات مقابل 7 انتصارات للفريق الإيطالي، في حين تعكس الأرقام حجم الندية التاريخية بين العملاقين.

باريس سان جيرمان ضد برشلونة.. صدام هجومي مرتقب

تعد مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة من أكثر مباريات مرحلة الدوري المنتظرة، خاصة في ظل القوة الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز المواهب في العالم.

ويدخل باريس سان جيرمان البطولة بصفته حامل اللقب، بعدما نجح في فرض نفسه كأحد أبرز القوى الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بينما يسعى برشلونة إلى استعادة مكانته والمنافسة بقوة على اللقب القاري.

وتحمل المواجهة ذكريات عديدة بين الفريقين أبرزها المواجهات الشهيرة التي شهدت عودة برشلونة في مناسبات سابقة، بينما يتساوى الناديان في عدد الانتصارات بالمواجهات المباشرة برصيد 6 انتصارات لكل فريق، مقابل 4 تعادلات.

وتشير الأرقام إلى إمكانية مشاهدة مباراة مفتوحة هجوميًا، خاصة أن الفريقين لم يحافظا على نظافة شباكهما خلال آخر 6 مواجهات جمعتهما.

وتتجه الأنظار إلى مجموعة من النجوم خلال المباراة، وفي مقدمتهم لامين يامال ورافينيا من برشلونة، وعثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا من باريس سان جيرمان.

مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ.. كلاسيكو أوروبي في أولد ترافورد

تعود مواجهة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ إلى الواجهة من جديد، في واحدة من المباريات التي تحمل ذكريات كبيرة في تاريخ البطولات الأوروبية.

ويستضيف ملعب أولد ترافورد المواجهة المنتظرة بين الفريق الإنجليزي والعملاق الألماني، بعدما سبق أن التقى الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ونجح بايرن ميونخ في التفوق على مانشستر يونايتد خلال مباراتي الذهاب والإياب في تلك النسخة، إلا أن المواجهة المقبلة ستقام في إنجلترا، وهو ما يمنح الفريق صاحب الأرض أفضلية جماهيرية مهمة.

وتزداد أهمية المباراة وفقًا لترتيب الفريقين في مرحلة الدوري، خاصة أن نظام البطولة الجديد يجعل كل نقطة مؤثرة في تحديد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.

أرسنال ضد بايرن ميونخ.. مواجهة بين كبار أوروبا

يستضيف أرسنال نظيره بايرن ميونخ في مواجهة قوية تجمع فريقين يطمحان إلى المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أرسنال إلى مواصلة خطواته نحو تحقيق حلم التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أثبت قدرته على الوصول إلى الأدوار المتقدمة خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، يدخل بايرن ميونخ المواجهة بخبرة كبيرة مستندا إلى تاريخه الطويل في البطولة وقدرته المعتادة على التعامل مع المباريات الكبرى.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لأرسنال، الذي يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق البافاري، خاصة أن انتصاره الأخير في ميونخ يعود إلى عام 2013.

مانشستر سيتي ضد برشلونة.. مواجهة جديدة في كامب نو

تتجدد المواجهة بين مانشستر سيتي وبرشلونة لكن هذه المرة سيكون ملعب كامب نو مسرحًا للصدام بين الفريقين في مباراة ينتظر أن تحظى باهتمام جماهيري كبير.

والتقى الفريقان 6 مرات خلال السنوات الماضية إلا أن مانشستر سيتي لم ينجح حتى الآن في تحقيق الفوز على برشلونة داخل ملعبه.

ويمتلك الفريق الكتالوني أفضلية واضحة في سجل المواجهات المباشرة، بعدما حقق 5 انتصارات مقابل فوز وحيد للفريق الإنجليزي كما سجل 12 هدفا خلال انتصاراته الخمسة.

وتضيف مواجهة رودري أمام فريقه السابق مزيدا من الإثارة بعدما أصبح لاعب الوسط الإسباني ضمن صفوف برشلونة ليواجه ناديه السابق في واحدة من أبرز مباريات مرحلة الدوري.

أرسنال ضد ريال مدريد.. صراع الذكريات والرغبة في الرد

تعد مواجهة أرسنال وريال مدريد من أبرز قمم مرحلة الدوري في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان على الساحة الأوروبية.

وتحمل المباراة العديد من القصص الجانبية من بينها عودة جوزيه مورينيو إلى لندن لمواجهة أحد الأندية التي ارتبط اسمه بها خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تكتسب المواجهة أهمية خاصة مع وجود فينيسيوس جونيور ضمن صفوف ريال مدريد في ظل ارتباط اسم اللاعب في وقت سابق باهتمام أرسنال بالحصول على خدماته.

ولا تخلو المباراة من دوافع إضافية خاصة بعد الانتصار الكبير الذي حققه أرسنال على ريال مدريد قبل عامين وهو ما يضيف مزيدا من الإثارة والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية.

ومن الناحية الفنية، تبدو المواجهة متكافئة إلى حد كبير في ظل القوة الهجومية التي يمتلكها ريال مدريد مقابل التنظيم والصلابة الدفاعية لأرسنال الأمر الذي يجعل المباراة مرشحة لتكون واحدة من أقوى قمم مرحلة الدوري.