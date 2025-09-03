قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ميلاد لحياة جديدة.. إعلامية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب

هند مدحت
هند مدحت
أحمد إبراهيم

كشفت الإعلامية هند مدحت عن ارتداء الحجاب رسميا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مؤكدة أنها جاءت بعد رحلة طويلة من التفكير والصراع الداخلي، ودعوات الأهل والمحبين.

هند مدحت

وقالت هند مدحت : عمري ما غلبت في الكلام، ولا اتحطيت في موقف وكنت مش عارفة أقول إيه، بس أنا فعلا مش عارفة أكتب حاجة ولا أقول حاجة، مكنش عندي شك إن اللحظة دي هتيجي تاني.. كنت واثقة في ربنا إنه عارف اللي جوايا، عارف أنا بحبه قد إيه، ومش بتبسط في أي مرة بعصيه فيها، سواء في الكبائر أو الصغائر.

هند مدحت : فكرت فى الحجاب منذ 4 سنوات 

وأضافت هند مدحت، أنها تفكر في ارتداء الحجاب منذ أربع سنوات، لكنها لم تكن قادرة على اتخاذ الخطوة رغم رغبتها الشديدة في ذلك، مشيرة إلى تعلقها بمظاهر الحياة مثل الشعر، البحر، الفساتين، السهر والموسيقى، لكنها في النهاية اختارت ما يرضي الله.

وتابعت: أنا بقالي 4 سنين مصدعة صحابي: أنا عايزة أتحجب.. مش قادرة بس عايزة. بحب شعري أوي.. بحب البحر والتان، الفساتين القصيرة، الحفلات والسهر، المزيكا، ونظرات الإعجاب في عيون الناس. بحب شغلي اللي يمكن الحجاب يغيره.. أو يخليني مقدرش أعمله تاني. بس بحب ربنا أكتر.

وأشارت هند مدحت إلى أن قرارها جاء تزامنا مع يوم ميلادها، واعتبرته ميلادا لحياة جديدة، بدأت ملامحها قبل عام، واشتدت عزيمتها فيها خلال الأشهر الستة الأخيرة.

هند مدحت
