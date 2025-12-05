قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية

شيماء مجدي

عقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، اجتماعا مع الفريق المختص بإنشاء قاعدة البيانات المعلوماتية لبنك الجينات الإقليمي في جنوب سيناء والبنوك التابعة للمركز، وذلك لبحث آليات تطوير نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية وسبل ربطه بقاعدة البيانات الوطنية للأراضي والمياه.


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار استراتيجية المركز، لتعزيز الأمن الغذائي عبر الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية الفريدة القادرة على تحمل الجفاف والملوحة والتغيرات المناخية، بما يدعم التنمية الزراعية المستدامة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية.

واستعرض فريق العمل، خلال الاجتماع، آليات توثيق وحفظ الأصول الوراثية النباتية النادرة في البيئات الصحراوية، مؤكدين أهمية النظام المعلوماتي المقترح في دعم متخذي القرار وتعزيز تكامل البيانات الوراثية مع سجلات حصر وتصنيف الأراضي والمياه التي ينفذها المركز، بما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالي الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

توثيق الأنواع النباتية القادرة على التأقلم 

ويستهدف نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية بالصحاري المصرية توثيق الأنواع النباتية القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية القاسية، وتوفير بيانات دقيقة للباحثين في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب ربط المعلومات الوراثية بخصائص التربة والمياه لتعزيز كفاءة التخطيط الزراعي، كما يهدف إلى دعم السياسات الوطنية من خلال توفير قاعدة علمية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.

يُذكر أن البنك الإقليمي للجينات يضم مجموعة من البنوك الوراثية المنتشرة بمحطات مركز بحوث الصحراء في حلايب وشلاتين وجنوب سيناء والوادي الجديد ومريوط وشمال سيناء، وتحتوي على واحدة من أهم مجموعات الأصول الوراثية النباتية المتكيفة مع البيئات الصحراوية في المنطقة.

