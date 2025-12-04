قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط
الهيئة الوطنية: تلقينا شكاوى من 6 أحزاب سياسية على التصويت فى إعادة المرحلة الأولى للانتخابات
حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي
إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة
موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام
خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة
ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة
قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف
تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء
بطولة ودموع.. والد شهيد المنوفية منقذ 13 فتاة يناشد تكريم نجله من الرئيس السيسي
منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع
الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد البلاد خلال الايام القادمة حالة من عدم الاستقرار حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن نشهد منخفضا قطبيا يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع .

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة 

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت الهيئة العامة للارصاد الجوية إن حالة الطقس اعتبارًا من السبت المقبل 6 ديسمبر 2025، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3-4 درجة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لتكون درجات الحرارة العظمى على:

  • السواحل الشمالية: (19-20) درجة.
  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: (20-21) درجة.
  • جنوب البلاد: (22-25) درجة.

درجات الحرارة الصغرى على:

  • السواحل الشمالية: (11-13) درجة.
  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: (11-13) درجة.
  • جنوب البلاد: (8-13) درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، بحسب بيانها، أن حالة الطقس الجمعة 5 ديسمبر 2025، تشهد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى (من 2: 9 صباحاً) ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأوضحت أن حالة الطقس الجمعة تشهد أيضًا فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعةوبينت أن طقس الجمعة يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس السبت 6 ديسمبر 2025 تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وقالت، إن حالة الطقس من الأحد 7 ديسمبر إلى الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
مروة صبري
https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

