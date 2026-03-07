قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
أخبار العالم

مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن الهلال الأحمر الإيراني عن تعرض 6668 مرفقا مدنيا لأضرار خلال الهجمات التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، السبت: "من بين هذه الأهداف 5535 وحدة سكنية، 1041 وحدة تجارية، 14 مركزا طبيا، 65 مدرسة و13 مركزا تابعا للهلال الأحمر، ما يعكس الحجم الكبير للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحضرية والخدمات العامة".

وأضاف البيان: "خلال هذه الهجمات، تضررت عدد من سيارات الإغاثة والإنقاذ، وللأسف أصيب عدد من متطوعي الهلال الأحمر أثناء تنفيذ مهامهم الإغاثية".

من جانبه، قدّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذارًا لدول الخليج العربي في خطابٍ هام صباح السبت، مؤكدًا أن طهران ستتوقف عن شنّ أي هجمات على جيرانها ما لم تنطلق أي هجمات على إيران من تلك الدول.

وقال بزشكيان، في خطابٍ بثّه التلفزيون الرسمي: "أعتذر شخصيًا للدول المجاورة التي تعرّضت لهجمات إيرانية. لا نعتزم مهاجمة الدول المجاورة، وكما قلت مرارًا وتكرارًا، فهم إخوتنا".

وأضاف أن مجلس القيادة الثلاثي، الذي يتولى الحكم المؤقت لإيران، "أبلغ القوات المسلحة أنه من الآن فصاعدًا، لا ينبغي شنّ أي هجوم على الدول المجاورة أو إسقاط صواريخ عليها إلا إذا أرادت هي مهاجمتنا من تلك الدول".

وتابع: "أعتقد أننا بحاجة إلى حلّ هذه المسألة بالدبلوماسية بدلًا من القتال وإثارة المشاكل مع الدول المجاورة".

وحثّ دول الخليج ألا يصبحوا "أداة في يد الإمبريالية"، محذرًا إياها من مهاجمة الأراضي الإيرانية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إعلان الرئيس سيدخل حيز التنفيذ فورًا. 

بعد الخطاب، استمرت عمليات اعتراض الطائرات فوق الإمارات العربية المتحدة، ودوت صفارات الإنذار في البحرين.

يأتي هذا بعد أسبوع من القصف الإيراني شبه المتواصل لجيرانها في الخليج، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي للمنطقة، وتسبب في موجة من المسافرين الذين يحاولون مغادرة الشرق الأوسط.

الهلال الأحمر الإيراني أمريكا وإسرائيل الهجمات البنية التحتية الهلال الأحمر

