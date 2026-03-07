الأمم المتحدة تدين الاحتلال بعد إغارته على مقر تابع لها في لبنان



أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت هجوماً وقع قبل يوم على قاعدة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، أسفر عن إصابة ثلاثة من جنود حفظ السلام الغانيين بجروح خطيرة.

اتهم الرئيس اللبناني إسرائيل باستهدافهم، وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إنها ستجري تحقيقاً في الأمر.

وقال المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك: "يدين الأمين العام الحادث الذي وقع يوم الجمعة مارس ... في القوزة، جنوب غرب لبنان، وسط إطلاق نار كثيف".

يؤكد الأمين العام على ضرورة احترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما يجب على الجميع احترام حرمة منشآت الأمم المتحدة.

عملت قوة حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة كمنطقة عازلة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1978.

يوم الجمعة، طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات سريعة في موجات الغارات الإسرائيلية المميتة التي استهدفت لبنان.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة حثت أطراف النزاع "على خفض التصعيد فوراً والالتزام الكامل بالتزاماتهم بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".

كان قرار الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الصراع الذي نشب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله. وقد شكل هذا القرار الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2024 بين حزب الله وإسرائيل.

من جانبها حثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان، يوم السبت، لبنان وإسرائيل على الدخول في محادثات للتفاوض على إنهاء الأعمال العدائية بعد اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت جانين هينيس-بلاسخارت: "على الرغم من سوء الأوضاع اليوم، إلا أنها ستزداد سوءاً".