قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026

معهد ناصر
معهد ناصر
عبدالصمد ماهر

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن نشاط فرق إدارة متابعة المشروعات القومية خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2026، تضمن تنفيذ 20 زيارة ميدانية شملت المرور على 24 مستشفى و5 وحدات صحية في عدة محافظات، بمشاركة مهندسين ومتخصصين من الإدارة الهندسية بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولات الميدانية أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عدة مشروعات، حيث شملت:

 

متابعة الأعمال الجارية بمدينة النيل

في محافظة القاهرة: متابعة الأعمال الجارية بمدينة النيل الطبية، والبدء في الإجراءات النهائية للاستلام الإداري للمبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية تمهيدًا للتشغيل الفعلي.

في محافظة الجيزة: متابعة مشروع مستشفى بولاق الدكرور، مع مراجعة التجهيزات الطبية وغير الطبية والتشطيبات النهائية.

في محافظة القليوبية: دخول الخدمة بكامل الطاقة التشغيلية، ووصول نسبة الإنجاز إلى 100% وجاهزية كاملة للمستشفى.

في محافظة الإسماعيلية: الاستلام المبدئي لمستشفى التل الكبير، مع متابعة تشغيل الأقسام الحيوية مثل العيادات والغسيل الكلوي والعمليات.

في محافظة جنوب سيناء: الاستلام المبدئي لمستشفى أبو رديس المركزي.

في محافظة المنيا: تفقد وحدات طب الأسرة في مراكز ملوي وأبو قرقاص ومغاغة التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، مع التأكيد على جاهزيتها والملاحظات المرصودة لا تعيق الاستلام والتشغيل.

وأشار الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، إلى متابعة الأعمال النهائية وتلافي السلبيات بمستشفيات ملوي التخصصي وديرمواس بالمنيا، ومستشفى بني سويف بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى مراجعة التوسعات المستقبلية بمستشفى دمسنا للأطفال بالبحيرة، وإجراء رفع مساحي شامل لقطعة أرض مستشفى هورين بالمنوفية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها المكثفة في متابعة وتسريع تنفيذ المشروعات القومية، لضمان دخول الخدمات الجديدة حيز التشغيل في أسرع وقت، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بمختلف المحافظات.

الصحة المشروعات القومية مارس 2026 مستشفى بولاق مدينة النيل محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

مباريات اليوم

قمة إنجليزية ومواجهة إسبانية قوية.. أبرز مباريات اليوم السبت

ريال مدريد

ريال مدريد يحقق إنجازا تاريخيا بعد الفوز على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

محمد صلاح

رقم مميز جديد.. محمد صلاح بين ملوك الثنائيات في الدوري الإنجليزي

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد