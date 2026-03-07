الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن نشاط فرق إدارة متابعة المشروعات القومية خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2026، تضمن تنفيذ 20 زيارة ميدانية شملت المرور على 24 مستشفى و5 وحدات صحية في عدة محافظات، بمشاركة مهندسين ومتخصصين من الإدارة الهندسية بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولات الميدانية أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عدة مشروعات، حيث شملت:

متابعة الأعمال الجارية بمدينة النيل

في محافظة القاهرة: متابعة الأعمال الجارية بمدينة النيل الطبية، والبدء في الإجراءات النهائية للاستلام الإداري للمبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية تمهيدًا للتشغيل الفعلي.

في محافظة الجيزة: متابعة مشروع مستشفى بولاق الدكرور، مع مراجعة التجهيزات الطبية وغير الطبية والتشطيبات النهائية.

في محافظة القليوبية: دخول الخدمة بكامل الطاقة التشغيلية، ووصول نسبة الإنجاز إلى 100% وجاهزية كاملة للمستشفى.

في محافظة الإسماعيلية: الاستلام المبدئي لمستشفى التل الكبير، مع متابعة تشغيل الأقسام الحيوية مثل العيادات والغسيل الكلوي والعمليات.

في محافظة جنوب سيناء: الاستلام المبدئي لمستشفى أبو رديس المركزي.

في محافظة المنيا: تفقد وحدات طب الأسرة في مراكز ملوي وأبو قرقاص ومغاغة التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، مع التأكيد على جاهزيتها والملاحظات المرصودة لا تعيق الاستلام والتشغيل.

وأشار الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، إلى متابعة الأعمال النهائية وتلافي السلبيات بمستشفيات ملوي التخصصي وديرمواس بالمنيا، ومستشفى بني سويف بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى مراجعة التوسعات المستقبلية بمستشفى دمسنا للأطفال بالبحيرة، وإجراء رفع مساحي شامل لقطعة أرض مستشفى هورين بالمنوفية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها المكثفة في متابعة وتسريع تنفيذ المشروعات القومية، لضمان دخول الخدمات الجديدة حيز التشغيل في أسرع وقت، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بمختلف المحافظات.