استياء أمريكي من عدم وجود انقسامات بإيران.. واستهداف ناقلة بمضيق هرمز

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مسئولين أمريكيين، إنه رغم كل ما يجري ورغم كل التحريض ضد النظام الإيراني منذ أسابيع طويلة، خاصة وقت المظاهرات الأخيرة، إلا إنه “لا نرى حتى الآن أي مؤشر على وجود انتفاضة شعبية في إيران”.

وذكرت “واشنطن بوست” ناقلة عن مسئولين أمريكيين: “لم نلحظ وجود انقسامات داخل الحكومة أو قوات الأمن في إيران تفضي إلى نظام جديد، وهو ما يعني استمرار الأمور”.

الحرس الثوري يستهدف ناقلة.. والخارجية الإيرانية

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن الحرس الثوري استهدف ناقلة ترفع علم جزر مارشال في مضيق هرمز.

فيما قالت وكالة فارس الإيرانية: “وفقاً لأجهزة الاستخبارات في ثلاث دول متحالفة مع النظام الإيراني، فإن النظام الصهيوني يسعى لتنفيذ هجوم على القدس تماشياً مع العمليات الزائفة والاتهامات الموجهة ضد إيران”.

وتهدف هذه العملية إلى إثارة الكراهية الدينية بين المسلمين تجاه الجمهورية الإيرانية وتغيير قواعد اللعبة.

أصدرت أجهزة الاستخبارات في هذه الدول تحذيراً خطيراً بشأن الهجوم العسكري الذي يشنه النظام الصهيوني على القدس وغيرها من المواقع الدينية اليهودية حول العالم.

كما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن استهداف “مطاراتنا المدنية خطوة جبانة وسنرد عليها بقوة”.

قاعدة الظفرة الجوية

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني: “لن نتراجع أمام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهجماتنا ضدهما ستتواصل”.

وأردف الحرس الثوري الإيراني: "شنّت وحدة الطائرات المسيّرة التابعة للبحرية الإيرانية هجومًا واسع النطاق على قاعدة الظفرة الجوية فجر اليوم، وتُعدّ هذه القاعدة من أكبر وأهم القواعد الجوية، ومركز قيادة وتوجيه الإرهابيين الأمريكيين في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، وقد تمّ استهدافها بنجاح، وفي هذا الهجوم، تمّ استهداف مركز الحرب الجوية التابع للإرهابيين الأمريكيين، ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ورادارات الإنذار المبكر، ورادارات التحكم في النيران".