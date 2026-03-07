قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

استياء أمريكي من عدم وجود انقسامات بإيران.. واستهداف ناقلة بمضيق هرمز

محمد على

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مسئولين أمريكيين، إنه رغم كل ما يجري ورغم كل التحريض ضد النظام الإيراني منذ أسابيع طويلة، خاصة وقت المظاهرات الأخيرة، إلا إنه “لا نرى حتى الآن أي مؤشر على وجود انتفاضة شعبية في إيران”.

وذكرت “واشنطن بوست” ناقلة عن مسئولين أمريكيين: “لم نلحظ وجود انقسامات داخل الحكومة أو قوات الأمن في إيران تفضي إلى نظام جديد، وهو ما يعني استمرار الأمور”.

الحرس الثوري يستهدف ناقلة.. والخارجية الإيرانية

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن الحرس الثوري استهدف ناقلة ترفع علم جزر مارشال في مضيق هرمز.

فيما قالت وكالة فارس الإيرانية: “وفقاً لأجهزة الاستخبارات في ثلاث دول متحالفة مع النظام الإيراني، فإن النظام الصهيوني يسعى لتنفيذ هجوم على القدس تماشياً مع العمليات الزائفة والاتهامات الموجهة ضد إيران”.

وتهدف هذه العملية إلى إثارة الكراهية الدينية بين المسلمين تجاه الجمهورية الإيرانية وتغيير قواعد اللعبة.

أصدرت أجهزة الاستخبارات في هذه الدول تحذيراً خطيراً بشأن الهجوم العسكري الذي يشنه النظام الصهيوني على القدس وغيرها من المواقع الدينية اليهودية حول العالم.

كما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن استهداف “مطاراتنا المدنية خطوة جبانة وسنرد عليها بقوة”.

قاعدة الظفرة الجوية

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني: “لن نتراجع أمام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهجماتنا ضدهما ستتواصل”.

وأردف الحرس الثوري الإيراني: "شنّت وحدة الطائرات المسيّرة التابعة للبحرية الإيرانية هجومًا واسع النطاق على قاعدة الظفرة الجوية فجر اليوم، وتُعدّ هذه القاعدة من أكبر وأهم القواعد الجوية، ومركز قيادة وتوجيه الإرهابيين الأمريكيين في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، وقد تمّ استهدافها بنجاح، وفي هذا الهجوم، تمّ استهداف مركز الحرب الجوية التابع للإرهابيين الأمريكيين، ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ورادارات الإنذار المبكر، ورادارات التحكم في النيران".

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

حماية المستهلك

حماية المستهلك: حملة رقابية على الأسواق في بولاق الدكرور وناهيا لضبط الأسعار

سعر الدولار

استقر في يومين.. سعر الدولار اليوم 7-3-2026

سعر الذهب

الذهب يكسر التوقعات.. صعود جديد في تعاملات مساء اليوم 7-3-2026

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

